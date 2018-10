ZDF, ORF und Red Arrow produzieren neue Krimireihe

© ZDF/Petro Domenigg

Das ZDF arbeitet gemeinsam mit dem ORF an einer internationalen Krimireihe, "Liebermann" basiert auf den Romanen von Frank Tallis. Red Arrow Studios International vermarktet die Serie weltweit unter dem Titel "Vienna Blood".



15.10.2018 - 17:51 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2018 - 17:51 Uhr

In Wien und Umgebung haben am Montag, den 15. Oktober, die Dreharbeiten für die neue ZDF/ORF-Koproduktion "Liebermann" begonnen. Die internationale Krimireihe basiert auf den Romanen von Frank Tallis. Der britische Schauspieler Matthew Beard spielt Max Liebermann, einen jungen Arzt und Psychoanalytiker. Im Wien der Jahrhundertwende geht er gemeinsam mit dem Kriminalbeamten Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) auf Verbrecherjagd.

In weiteren Rollen stehen Jessica de Gouw, Luise von Finckh, Conleth Hill, Ursula Strauss, Harald Windisch, Simon Hatzl, Rainer Wöss, Christoph Luser, Gerhard Liebmann, Maria Bill, Petra Morzé und Alma Hasun vor der Kamera. Regie für drei historische Krimis führen Robert Dornhelm (Teil 1) sowie Umut Dag (Teil 2 und 3). Die Drehbücher stammen von Produzent Steve Thompson ("Sherlock").

ZDF und ORF beschreiben die Krimireihe so: In den goldenen Jahren der Stadt Wien wird in den Kaffeehäusern heftig über Philosophie, Wissenschaft und Kunst diskutiert. Die von Sigmund Freud initiierte Psychoanalyse steckt noch in den Kinderschuhen und wird aufgeregt und argwöhnisch zugleich absorbiert. Max Liebermann, ein brillanter Schüler Freuds, kommt mit dem Kriminalbeamten Oskar Rheinhardt in Kontakt, der sich mit einem bizarren und verstörenden Mord auseinandersetzt. Liebermann wird von Rheinhardt um Unterstützung gebeten. Die beiden - ein von Zweifeln geplagter Feingeist und ein von privaten Dämonen getriebener Polizist, der die finstersten Winkel seiner Stadt so gut kennt wie Max die psychiatrische Abteilung der Universitätsklinik - werden zu einem widersprüchlichen, aber erfolgreichen Ermittlerteam.

"Liebermann" ist eine Produktion von MR-Film und Endor Productions. Als Produzenten fungieren Andreas Kamm, Oliver Auspitz und Steve Thompson. Red Arrow Studios International verantwortet den Weltvertrieb, international geht die Reihe als "Vienna Blood" an den Start. Gefördert wurde das Projekt vom Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und dem Land Niederösterreich. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2019 und das Ergebnis soll es am Sonntagabend im ZDF zu sehen geben, einen konkreten Sendetermin gibt es derzeit aber noch nicht.

