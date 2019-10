Bavaria adaptiert französisches Gesundheits-Format

© Bavaria Entertainment

Bavaria Entertainment hat sich die Rechte an dem französischen Format "Let’s keep it between us" gesichert und arbeitet an einer deutschen Adaption. In der Sendung erzählen Prominente das, was sonst nur ihr jeweiliger Hausarzt erfährt.



14.10.2019 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 14.10.2019 - 12:30 Uhr

Das französische Gesundheitsformat "Ca ne sortira pas d’ici" vom Sender France 2 bekommt bald auch einen deutschen Ableger. Bavaria Entertainment hat sich nun die entsprechenden Rechte von Newen Distribution gesichert und arbeitet an einer Adaption der Sendung. In Frankreich wird das Format von 17 Juin Media produziert, international wird es unter dem Titel "Let’s keep it between us" vermarktet.

Und darum geht’s: Erstmalig in einem TV-Format erzählen Prominente, was sonst nur ihr Hausarzt erfährt. Neben dem Talk zwischen TV-Arzt und seinem Gast gibt es für den Zuschauer Informationen rund um das Thema Gesundheit, aktuelle Vorsorgetrends und neue medizinische Erkenntnisse. Alessandro Nasini, Geschäftsführer Bavaria Entertainment, sagt: "Mit ‘Let‘s keep it between us’ haben wir die Möglichkeit, Themen rund um Medizin und Gesundheit auf eine neue und außergewöhnliche Art und Weise zu präsentieren. Ein sehr interessantes Format für den deutschen Markt." Einen Sender, auf dem die deutsche Adaption laufen wird, gibt es noch nicht. "Wir freuen uns sehr, dass Bavaria Entertainment 'Let’s keep it between us' für den deutschen TV-Markt produzieren wird. Das ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Newen-Netzwerk und mit dem Newen Distribution Team", sagt Fanchon Giorda, Director Development und Unscripted Content bei Newen Distribution. "Die Kombination aus Talk und Entertainment hat ‘Let’s keep it between us’ zu einem Erfolgsformat für France 2 gemacht. Kein Prominenter möchte seinen ‘Arzttermin’ bei Gastgeber Michel Cymes verpassen. Ich hoffe, dass diese Show die Herzen der deutschen Zuschauer genauso erobern wird wie in Frankreich."

