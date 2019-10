Tower will neue Promi-Musikshow nach Deutschland holen

© Vivendi Entertainment

Pünktlich zur Fernsehmesse MIPCOM hat sich Tower Productions für den deutschen Markt die Rechte an der französischen Musikshow "Celebrity Song Challenge" gesichert. Punkten will das Format mit seiner Verknüpfung von linearem TV und Social Media.



15.10.2019 - 10:25 Uhr von Alexander Krei 15.10.2019 - 10:25 Uhr

Die Musikshow "Celebrity Song Challenge", die im Sommer erfolgreich beim französischen Fernsehsender TF1 angelaufen ist, hat auch das internationale Interesse geweckt. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich Tower Productions das Format für eine mögliche Umsetzung auf dem deutschen Markt von Vivendi Entertainment gesichert. In Italien liegen die Rechte an der Show bei Endemol Shine.

"Celebrity Song Challenge" wurde, wie schon "The Secret Song", von DMLS TV für TF1 entwickelt. Das Shiny-Floor-Format feierte im August am Samstagabend Premiere und lief so gut, dass der Sender bereits eine neue Staffel für das kommende Jahr in Aussicht gestellt hat. Der Clou: Die Show startet online - via Video-Messages fordern sich die Prominenten heraus, Songs in einer Form zu singen, die für sie ungewöhnlich ist.

"Ich bin begeistert von der kreativen Kraft der Künstler und Musiker und freue mich auf frische und neue, einzigartige Live-Show-Events mit starken einzigartige Leistungen", so Dietlinde Stroh, Managing Director von Tower Productions und hebt den Social-Media-Twist des Formats hervor. "Diese Besonderheit des linearen Fernsehens ins Kombination mit einer riesigen Social-Media-Aktivität gelingt nur, wenn man live on air ist. 'Celebrity Song Challenge' passt perfekt in unser Portfolio."

