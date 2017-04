Expansion in Deutschland: Keshet übernimmt Tresor

© DWDL.de

Nach 25 Jahren verkauft Holger Roost-Macias sein "Baby": Keshet International übernimmt die Produktionsfirma Tresor TV. Kurz vor Beginn der MIPTV sprachen Geschäftsführer Axel Kühn und seine Keshet-Kollegin Nelly Feld in Cannes mit DWDL.de über ihre Pläne.

"Ich habe die Lage bei Tresor TV am Anfang unterschätzt": Mit ungewöhnlich offenen Worten blickte Axel Kühn im Herbst auf das erste Jahr als Geschäftsführer der Produktionsfirma zurück. Von mehr als einem Drittel der Mitarbeiter habe er sich damals trennen müssen - ein schmerzhafter Schritt, der aber dringend nötig war. "Jetzt ist die Tresor so neu aufgestellt, dass wir uns im Markt behaupten können", betonte Kühn damals im Interview mit DWDL.de und machte gleichzeitig deutlich, in Zukunft nicht alleine kämpfen zu wollen. "Ich bin der festen Überzeugung: Allein hat man als Indie keine Chance mehr."

Heute, ein halbes Jahr später, wird umso deutlicher, was er damals meinte: Keshet International, der globale Distributions- und Produktionsarm der israelischen Keshet Media Group, übernimmt die Produktionsfirma mit Sitz in Unterföhring. Die Übernahme von Tresor TV ist der jüngste Schritt einer internationalen Expansion für Keshet. Anfang 2017 wurde mit Keshet MX ein Standort in Mexiko eröffnet. Ende 2015 kam Keshet Asia in Hong Kong zu den bestehenden Standorten in LA (Keshet Studios) und London (Keshet UK) hinzu.

Bei Tresor TV soll nun eine Strategie entwickelt werden, um das Wachstum von Tresor zu beschleunigen und das Haus in die nächste Phase der Expansion zu führen. Dazu soll fortan auch die Entwicklung von fiktionalen Projekten beitragen - dabei gehe es jedoch nicht um weitere deutsche TV-Movies, sondern viel mehr um die Umsetzung von Serien-Projekten, unter anderem auch aus dem Katalog von Keshet International ("Prisoners of War", "The A Word"), wie Kühn in Cannes gegenüber DWDL.de erklärte.

Darüber hinaus will Tresor weiterhin Formate für den deutschen Markt adaptieren sowie eigene Formate aus dem Non-Scripted-Bereich entwickeln. Spannende Aufgaben also für Axel Kühn, der als Geschäftsführer an Bord bleibt und künftig an Sammy Nourmand, KI Managing Director für UK und Westeuropa, berichten wird. Außerdem ist eine enge Zusammenarbeit mit Nelly Feld geplant, die als Head of Sales and Business Development in der Region zum weiteren Wachstum beitragen soll. Während Nourmand Deutschland als "bedeutenden Markt" lobt, sieht Alon Shtruzman, CEO von Keshet International, in der Übernahme das Erreichen "unserer nächsten Phase des globalen Wachstums".

Unternehmensgründer Holger Roost-Macias, der Tresor TV nach seinem Weggang 2015 zunächst als Gesellschafter verbunden blieb, nimmt im Zuge des Keshet-Deals nach 25 Jahren endgültig Abschied von seiner Produktionsfirma, die in der Vergangenheit unter anderem Castingshows wie "Popstars" und "Germany's next Topmodel" herstellte. "Ich habe lange nach dem dem richtigen Bräutigam für mein 'Baby' gesucht und freue mich sehr, meine Firma in die Hände eine der kreativsten und dynamischsten Gruppen der Fernsehwelt zu legen", so Roost-Macias.

Die Übernahme von Tresor fällt in eine Zeit, in der das Unternehmen nach dem dringend nötigen Umbau wieder Rückenwind verspürt. So hat Vox gerade erst eine dritte Staffel der erfolgreichen Sportler-Doku "Ewige Helden" in Auftrag gegeben und mit "Curvy Supermodel" geht demnächst auch ein Tresor-Format bei RTL II in die Fortsetzung.