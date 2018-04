Red Bull Media House steigt bei privater Mond-Mission ein

© Red Bull

Eine Gruppe von Visionären plant für das kommende Jahr die erste private Mondlandung - wenn auch unbemannt. Jetzt hat das deutsche Forscherteam mit Red Bull Media House einen globalen Medienpartner an Bord geholt.



10.04.2018 - 14:19 Uhr von Alexander Krei 10.04.2018 - 14:19 Uhr

50 Jahre nachdem der erste Mensch den Mond betrat, will jetzt auch Red Bull ganz hoch hinaus. Im Rahmen der Fernsehmesse MIPTV in Cannes haben Red Bull Media House und PTScientists eine globale Produktions- und Distributionspartnerschaft zur Dokumentation und der "Mission to the Moon" angekündigt. Dabei soll es sich um die erste private Mondlandung handeln.

Bei PTScientists handelt es sich um Forscher- und Entwicklerteam mit Sitz in Berlin, das an der unbemannten Mission arbeitet. In der zweiten Hälfte des Jahres 2019 soll die "Mission to the Moon" an den Start gehen. Dabei handelt es sich um ein Roboter-Projekt unter der Leitung des Visionärs Robert Böhme, der zum historischen Landeplatz der Mission Apollo 17 zurückzukehren will - und damit auch zu den letzten Fußabdrücken.

Red Bull Media House fungiert in diesem Zusammenhang als exklusiver globaler Partner der Produktions- und Distributionspartner. "Wir wollen einen 'Apollo-Moment' für eine neue Generation schaffen", sagt PTScientists-CEO Robert Böhme. "Wir glauben, dass der Weltraum jedem gehört und 'Mission to the Moon' wird den Weltraum für alle zugänglich machen."

