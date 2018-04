"What Would Your Kid Do?" (Großbritannien)

© ITV

Kinder haben ja häufig einen ganz eigenen Kopf. Genau daraus ist nun eine Show entstanden: "What Would Your Kid Do?" lautet die Frage, die dann auch das Konzept des Formats ganz gut beschreibt. Eltern müssen darin vorhersagen, wie ihre Kinder in ganz unterschiedlichen Situationen reagieren. Die Gewinner können am Ende auf einen tollen Preis hoffen. Allerdings hat auch hier der Nachwuchs das Sagen - denn die Kleinen stehen vor der Wahl, ob sie einen hochwertigen Preis mit nach Hause nehmen wollen oder doch lieber ein nettes Spielzeug. Zum Leidwesen der Erwachsenen entscheiden sich die Kids häufig für Letzteres.

Genre: Familien-Spielshow

Produzent: Boomerang

Distributor: TwoFour Rights

Sender: ITV (Großbritannien)