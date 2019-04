MIPTV-Ausblick: Viele Serien, aber weniger große Namen

© MIPTV

Die Fernsehmesse MIPTV wird auch in diesem Jahr wieder vom Festival Canneseries begleitet, bei dem zwei deutsche Produktionen im Rennen sind. Ansonsten fällt auf, dass sich immer mehr Unternehmen ihre großen Stände sparen. Ein Ausblick...



Wer im vergangenen Jahr zur MIPTV wollte, konnte sie kaum übersehen, die rosaroten Aufsteller, die auf das neue Festival Canneseries hinwiesen. Das fand im vergangenen Jahr als Reaktion auf den weltweiten Serien-Boom zum ersten Mal statt - und wohl auch, um die Attraktivität rund um die Fernsehmesse zu erhöhen. Die hatte zuletzt nämlich gelitten, weil sich immer mehr Fernsehmacher die Frühjahrs-Reise nach Südfrankreich sparen und den Fokus stattdessen auf die herbstliche MIPCOM legen. BBC Studios, FOX Networks und Endemol Shine sparen sich in diesem Jahr ihre Stände - ein bitterer Aderlass für die Veranstalter.

Und so spricht einiges dafür, dass Canneseries auch 2019 bei den Besuchern wieder ins Auge stechen wird. Aus deutscher Sicht verspricht der Wettbewerb zumindest ein wenig Spannung: Nachdem sich im vergangenen Jahr bereits die ZDF-Serie "Die Protokollantin" im Rennen um eine Auszeichnung befand, sind diesmal sogar gleich zwei deutsche Produktionen im Teilnehmerfeld. Dabei handelt es sich um die von der btf für Netflix produzierte Comedyserie "How to sell Drugs online (fast)" sowie um die Bauhaus-Serie "Neue Zeit", in der das ZDF die umstrittene Liaison zwischen Walter Gropius und seiner Studentin Dörte Helm erzählt, produziert von zero one film, Constantin Television und Nadcon Film.

Die beiden Serien werden zusammen mit den acht anderen Produktionen im Rahmen von Canneseries dann auch ihre Weltpremiere feiern. Hier können übrigens nicht nur Messebesucher reinschauen, denn anders als die MIPTV-Veranstaltungen werden die Serien-Screenings auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Preisverleihung findet schließlich am 10. April statt und wird erneut vom französischen Fernsehen übertragen.

Fresh TV, Keynotes, German MIP Cocktail

Auf der MIPTV selbst dürfte es unterdessen besonders am Dienstagvormittag wieder voll werden - schon ab 9:00 Uhr findet dann nämlich das traditionelle "Fresh TV"-Screening im Grand Auditiorium statt. Die sogenannten "Gamechanger"-Keynotes sind dagegen erneut im Debussy Theatre angesiedelt: Hier lassen sich in diesem Jahr unter anderem David Lynn, CEO von Viacom International Media Networks, und Stéhane Courbit, Chairman der Banijay Group, blicken. Der Talk mit Courbit steht am Montagnachmittag auf dem Programm, Lynn stellt sich einen Tag später zur Mittagszeit den Fragen - und dürfte auch über den gerade bekannt gewordenen Ausbau des Produktionsgeschäfts sprechen.

Wer bereits am Wochenende anreist und Einblicke in die aktuelle TV-Welt bekommen möchte, sollte die vorgelagerte Konferenz MIP Formats nutzen. Hier gibt es etwa am späten Samstagnachmittag einen Einblick in die Show-Hoffnung "The Masked Singer", die kürzlich beim US-Sender FOX für gute Quoten sorgte und hierzulande bei ProSieben laufen wird. Am Montag gewährt schließlich das ZDF einen Einblick in die Serien-Adaption von Frank Schätzings Bestseller "Der Schwarm".

Zu den Pflichtterminen der deutschen Delegation zählt derweil wieder der German MIP Cocktail, der auch diesmal unter anderem vom Medienmagazin DWDL.de gesponsert wird. Einlass wie immer nur mit Einladung, los geht's am Montag um 18:00 Uhr. Feierlich geht es aber auch an den folgenden Tagen zu: So werden am Dienstagabend im Intercontinental Carlton Hotel die International Kids Emmys verliehen, wo immerhin drei deutsche Produktionen auf eine Auszeichnungen hoffen können. Zudem vergibt die MIPTV - diesmal aber schon am Montagabend - erneut ihre "Médailles d'Honneurs", unter anderem an Stépane Courbit, der praktischerweise ohnehin für die Keynote vor Ort ist.

