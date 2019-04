"Nächste Ausfahrt: Liebe": Sat.1 macht Kuppelshow im Auto

© Sat.1

Auf der Suche nach einer neuen Kuppelshow-Idee hat Sat.1 einen neuen Spin ausgedacht. Noch in diesem Jahr wird der Sender "Nächste Ausfahrt: Liebe" ins Programm nehmen. In der Sendung haben zwei Singles ein Blind Date auf vier Rädern.



Zu den Formaten, die Red Arrow International in diesem Jahr auf die Fernsehmesse MIPTV nach Cannes mitgebracht hat, zählt auch eine ats Deutschland stammende Datingshow, die weltweit unter dem Namen "Next Exit: Love" vertrieben wird. Hierzulande wird die Show in Sat.1 zu sehen sein.





Noch in diesem Jahr soll das Format hierzulande unter dem Namen "Nächste Ausfahrt: Liebe" in Sat.1 an den Start gehen. Das bestätigte Sendersprecherin Diana Schardt am Dienstag auf DWDL.de-Nachfrage. Produziert wird die Show demnach von Fandango. Erste Bilder der deutschen Version wurden am Dienstag bereits im Rahmen der "Fresh TV"-Veranstaltung auf der MIPTV gezeigt.

In "Nächste Ausfahrt: Liebe" werden zwei Singles von Experten "gematcht" und haben ein Blind Date in einem Auto. Eine besondere Rolle kommt dem Navigationssystem zu, das den beiden verschiedene Tests und Aufgaben stellt, durch die herausgefunden werden soll, ob sie wirklich zusammenpassen. Am Ende der Autofahrt müssen die Singles schließlich entscheiden, ob sie mehr Zeit gemeinsam verbringen möchten.

Wann die deutsche Version von "Next Exit: Love" ihren Weg ins Sat.Programm finden wird, wollte Sat.1 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Auch der Sendeplatz war zunächst nicht zu erfahren.

