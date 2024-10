Im Mai dieses Jahres hatten Disney und Waipu.TV den Start einer Kooperation angekündigt. Die von Disney in Deutschland betriebenen TV-Sender Disney Channel, National Geographic und National Geographic Wild sind seither auf der Plattform integriert. In einem zweiten Schritt stellte man auch Catch-up-Inhalte des Disney Channels den Nutzerinnen und Nutzern von Waipu.TV zur Verfügung. Nun intensivieren die Unternehmen ihre Zusammenarbeit.

Ab sofort können Disney+ und Waipu.TV Perfect Plus als Bundle in einem Paket gebucht werden. Kundinnen und Kunden haben dabei die Wahl zwischen drei verschiedenen Paketvarianten und Laufzeiten. Zum Start lockt man Interessierte mit einer Rabatt-Aktion, so erhalten Kunden das Bundle Perfect Plus mit "Disney+ Standard mit Werbung" ein Jahr lang für 50 Prozent, sie zahlen also 9 Euro im Monat.

Die Aktion gilt noch den gesamten Oktober, danach bietet Waipu.TV seinen Nutzerinnen und Nutzern diese Bundles an:

Perfect Plus mit "Disney+ Standard mit Werbung": 17,99 Euro monatlich bei flexibler monatlicher Kündigungsoption, 14,99 Euro pro Monat im Jahresabo.

Perfect Plus mit "Disney+ Standard" (ohne Werbung): 20,49 Euro monatlich, 16,49 Euro pro Monat im Jahresabo.

Perfect Plus mit "Disney+ Premium": 23,49 Euro monatlich, 18,99 Euro pro Monat im Jahresabo.

Waipu.TV bietet bereits Bundle-Angebote mit Netflix, Wow und DAZN an - und nun auch mit Disney+. "Die erweiterte Zusammenarbeit mit Disney ist für uns ein bedeutender Schritt. Mit Waipu.TV bieten wir nun eine umfassende Aggregationsplattform, die zentrale Entertainment-Angebote und hochwertigen Inhalte in Deutschland vereint", sagt Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiber von Waipu.TV.

Fabian Burger, Director Affiliate Sales & Platform Distribution bei The Walt Disney Company (Deutschland) GmbH, ergänzt: "Wir sind äußerst erfreut über die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit Waipu.TV. Ganz einfach und bequem können jetzt unsere Kundinnen und Kunden in einem Paket und über eine Plattform hinweg die besten Inhalte aus aller Welt abrufen: angefangen von ‘Shogun’, ‘The Bear: King of the Kitchen’, ‘Only Murders In The Building’ bis hin zum Animations-Highlight ‘Alles steht Kopf 2’."