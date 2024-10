Joachim Scheuenpflug wird seine Rollen als Group Chief Financial Officer (CFO) und als Group Chief Operating Officer (COO) bei Leonine zum Jahresende niederlegen. Das hat das Unternehmen am Dienstag bekanntgegeben - und zugleich einen Nachfolge präsentiert. Jens Mezger, bislang Head of M&A and Finance und ebenso wie Scheuenpflug bereits seit 2019 bei Leonine Studios, übernimmt zum 1. Januar 2025 die Funktion des CFO übernimmt. Die Verantwortung für die COO-Bereiche IT und Real Estate werden künftig im Ressort von Chief People & Sustainability Officer Sarah Fischer gebündelt.

© Thomas Dashuber Fred Kogel

Joachim Scheuenpflug hat die Gründung der Leonine Studios von Beginn an als Group CFO begleitet. "Ich bin unglaublich stolz darauf, was wir mit Leonine erreicht haben", erklärte er nun in einem Statement. Für ihn sei nun "der richtige Zeitpunkt gekommen neue Herausforderungen zu suchen". Jens Mezger erklärte: Wir werden mit unseren professionellen Strukturen dafür sorgen, dass Leonine weiterhin perfekt für die Herausforderungen des bewegten Marktumfeldes aufgestellt ist."