Kurz nach Halloween wird RTLzwei in diesem Jahr wieder neue Folgen seiner Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" zeigen. Insgesamt vier neue Folgen hat der Sender von W&B Television zusammen mit Superama und Superposition FIlms produzieren lassen, für die erneut Jonathan Frakes als Host gewonnen werden konnte.

Die Ausstrahlung soll am Freitag, den 1. November sowie am Sonntag, den 3. November jeweils ab 20:15 Uhr erfolgen - an beiden Abenden laufen jeweils zwei neue, in den USA produzierte Folgen der Reihe. Neben Frakes sind darin unter anderem Richard Karn ("Hör' mal, wer da hämmert) und Betsy Baker ("Grey's Anatomy", "Evil Dead") zu sehen. Zur Einstimmung auf die frischen Folgen wird RTLzwei zudem am 1. November ab 10:00 Uhr bereits alte Klassiker-Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" ins Programm nehmen. Am Halloween-Wochenende bringt der Sender darüber hinaus "The Walking Dead" im Free-TV zu Ende: In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November erfolgt die Ausstrahlung neuer Folgen ab 0:20 Uhr, die übrigen Folgen laufen an den drei darauffolgenden Tagen ebenfalls zu später Stunde.

Eine ganz andere Programmfarbe bedient RTLzwei derweil wenige Tage später: Ab dem 4. November kehrt nämlich die Reality-Doku "B:Real - Echte Promis, echtes Leben" auf den Sender zurück - auch wenn die Quoten des Formats in der Vergangenheit meist eher mäßig ausfielen. Montags bis freitags um 16:05 Uhr geht es dann wieder um Prominente wie Kader Loth, Georgina Fleur und Sarah Knappik, die einen Einblick in ihr Privatleben gewähren. "B: Real" ist damit wieder etwas später zu sehen als zuletzt.

Neben aus früheren Staffeln bekannten Gesichtern, darunter auch Micaela Schäfer und Julian F.M. Stoeckel, sind diesmal unter anderem die Münchner Promis Yasin Mahamed und Giulia Siegel sowie das Reality-Urgestein Frank Fussbroich mit dabei. Produziert wird "B: Real - Echte Promis, echtes Leben" von Filmpool Entertainment.