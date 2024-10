am 16.10.2024 - 17:42 Uhr

Zwölf Staffeln lang gehörte Christopher Meloni alias Senior Detective Elliot Stabler fest zum Team der "Special Victims Unit" aus dem "Law & Order"-Franchise, ehe er 2012 aus der Serie ausstieg. Neun Jahre später dann die Rückkehr in seine alte Rolle - und zwar als Gallionsfigur des neuesten "Law & Order"-Ablegers "Organized Crime". Hierzulande gab's die Serie bislang allerdings nur im Pay-TV bei 13th Street zu sehen - oder auf Abruf bei Sky oder Wow.

Nun folgt über drei Jahre nach der US-Premiere aber doch noch die Free-TV-Premiere hierzulande. Allzu prominent fällt der Platz allerdings nicht aus: Der kleine Sender Vox Up wird die erste Staffel ab dem 10. November immer sonntags in Dreierpacks ausstrahlen. Sie löst auf diesem Sendeplatz "Criminal Intent" ab - einen anderen Ableger von "Law & Order".

Eine einzelne Folge von "Law & Order: Organized Crime" war übrigens doch schon einmal im Free-TV zu sehen gewesen - und zwar Episode 1 der dritten Staffel, weil sie Teil eines Crossovers mehrerer "Law & Order"-Serien war. In diesem Zusammenhang lief sie dann im Dezember vergangenen Jahres schon bei Nitro.

Nitro wird unterdessen in Kürze auch die Heimat der wiederbelebten Mutterserie "Law & Order". Die war eigentlich schon 2010 nach zwanzig Staffeln eingestellt worden, 2022 gab es dann aber ein Revival, das auch weiterhin auf Sendung ist. Auch hier hat es einige Zeit gedauert, bis die Neuauflage den Weg ins deutsche Free-TV gefunden hat. Ab dem 31. Oktober ist es nun aber donnerstags bei Nitro so weit. Ab 20:15 Uhr laufen dann immer gleich vier neue Folgen am Stück.