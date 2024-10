An diesem Donnerstag startet die junge NDR-Talkshow "deep und deutlich" in die sechste Staffel. Bis Sommer kommenden Jahres sollen gleich 40 neue Talks für funk produziert werden, kündigte der Sender an. Zum Staffel-Auftakt gibt's zugleich eine Premiere: Erstmals wird nämlich Lola Weippert an der Seite von Aminata Belli durch die Sendung führen. Sie vertritt Aurel Mertz, der im November wieder übernehmen soll.

Als Gäste der nächsten Ausgaben sind unter anderem Sänger Max Giesinger, Model und Bäuerin Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino, Schlagerstar Kerstin Ott, das "GNTM"-Couple Grace und Armin sowie Reality-Star Emely Hüffer, besser bekannt als Emskopf, angekündigt. Inhaltlich soll es erneut um Themen aus der Lebensrealität junger Erwachsener gehen, wie es heißt.

Veröffentlicht wird "deep und deutlich" zunächst in der ARD-Mediathek, eine Woche später auch auf dem YouTube-Kanal des Formats sowie auf funk.net. Parallel werden Ausschnitte auf Instagram und TikTok sowie in YouTube-Shorts veröffentlicht. Die Produktion des Talks übernimmt wieder beckground.tv.