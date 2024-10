Von den "Nervigsten Dingen der 90er" über "Die 100 nervigsten TV-Shows" bis zu den "100 nervigsten Disco-Hits" kürte ProSieben schon in den Jahren 2004 und 2005 allerlei aus Sicht der Macherinnen und Macher besonders nervige Sachen, als Jahresrückblick "Die 100 nervigsten Deutschen" wurde das Konzept im jährlichen Turnus noch bis 2011 weitergeführt. 13 Jahre später hat man sich nun wohl an die Idee zurückerinnert und legt sie neu auf.

Sechs neue Folgen von "Die Nervigsten" sind ab dem 6. November immer mittwochs um 22:30 Uhr geplant, also eingebettet in den Comedy-Mittwoch zwischen der "Quatsch Comedy Show" und der Serie "Der Upir". In der ersten Woche geht es um "Die nervigsten Promi-Paare". Fachkundige Kommentare zu den beurteilten Promi-Paaren geben unter anderem Amira Aly, Simon Gosejohann, Janine Pink und Matze Knop ab.

Die weiteren Themen hat ProSieben noch nicht im Detail bekanntgegeben, in einer weiteren Folge soll es aber offenbar um "Die nervigsten Lifestyle-Hypes" gehen. "Die ProSieben-Ranking-Show nimmt sich in jeder Ausgabe ein Nerv-Thema vor, das jedem in seinem Leben gewollt oder ungewollt immer wieder begegnet", heißt es in der Beschreibung.