Bereits am heutigen Donnerstag feiert auf dem ARD-Twitch-Kanal das neue Nachrichtenformat "Tageschau together" seine Premiere - und zwar um 20 Uhr, also parallel zur Hauptausgabe der "Tagesschau" im Fernsehen. Das Konzept: In jeder Sendung konzentriert man sich auf zwei bis drei Themenschwerpunkte und setzt dabei vor allem auch auf interaktive Elemente. So sollen Fragen aus der Community direkt beantwortet werden.

Hosts von "tagesschau together" sind Hanin Kleemann und Felix Edeha. Hanin Kleemann ist seit 2022 Teil der Social-Media-Redaktion. Felix Edeha ist seit 2020 Tik-Tok-Presenter und Autor der Tagesschau. Unterstützt werden sie aber auch von zugeschalteten Korrespondentinnen und Korrespondenten. Zunächst sind erstmal vier Ausgaben von "Tagesschau Together" geplant, die im wöchentlichen Rhythmus immer donnerstags laufen.

© SWR/NDR/Thilo Becker Felix Edeha und Hanin Kleemann präsentieren "Tagesschau Together"

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Das Besondere an unserem Format auf Twitch ist, dass wir hier das tun können, was in einer klassischen 20-Uhr-Sendung nicht möglich ist: Wir schaffen Raum für direkte Nachfragen und für spontane Aspekte. Dabei ist es uns wichtig, nicht nur Nachrichten zu vermitteln, sondern auch das Verständnis dafür zu fördern, wie Nachrichten entstehen und welche Arbeit dahintersteckt."

Das Konzept von "Tagesschau Together" hat die Social-Media-Redaktion der "Tagesschau" gemeinsam mit dem "X Lab" des SWR und dem "ARD Partnermanagement Social Media" entwickelt. Produziert wird das Format von Rocket Beans.

Thomas Dauser, SWR, Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation: "Mit diesem innovativen Format betreten wir Neuland in der Nachrichtenvermittlung. Wir experimentieren mit interaktiven Elementen, für direkte, nahbare und dialogorientierte Nachrichten für eine junge Zielgruppe. Das Projekt ist dabei ein weiteres Beispiel für die vertiefte arbeitsteilige Zusammenarbeit in der ganzen ARD. Indem wir unsere Stärken bündeln, entwickeln wir zukunftsorientierte Formate, die den Bedürfnissen unserer Nutzerinnen und Nutzern gerecht werden."