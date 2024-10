Renate Schlösser wird zum 1. Februar 2025 zum neuen Chief Data and Analytics Officer von RTL Deutschland ernannt und übernimmt als solche auch die Leitung von RTL Data, dem zentralen Competence Center für alle Daten- und KI-basierten Themen des Medienunternehmens. Schlösser kommt von Autohersteller Ford und folgt auf Karin Immenroth, deren Abgang bereits seit Monaten feststeht (DWDL.de berichtete).

In ihrer neuen Funktion verantwortet Renate Schlösser die gesamte Datenstrategie von RTL Deutschland inklusive den Bereichen Datenarchitektur, Data Governance, Data Products sowie Research & Analytics. Hinzu kommt der Ausbau von innovativen Technologien und den neuesten KI- und Datenlösungen, um die Datenkompetenz im Rahmen der Transformation weiter zu stärken und Geschäfts- und Entscheidungsprozesse bestmöglich zu unterstützen.

Matthias Dang, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland, sagt: "Das perfekte Zusammenspiel von Daten, Technologie, Inhalten & Vermarktung und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist unser Erfolgsmodell. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Renate Schlösser und dem gesamten Team von RTL Data unsere Datenkompetenz weiter erfolgreich ausbauen, neue Impulse im Bereich Innovation & KI setzen und unsere Position als National Media Champion nachhaltig stärken."

Und Renate Schlösser selbst sagt zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr darauf, bei RTL Deutschland die datengetriebene Transformation voranzutreiben - ganz besonders im Streaming-Bereich, der eine zentrale Rolle in der Zukunft des Unternehmens spielt. Daten sind der Schlüssel, um sowohl kreative Inhalte als auch nachhaltige Geschäftsstrategien zu gestalten, die das Zuschauererlebnis auf allen Plattformen, insbesondere auf RTL+, weiter verbessern. Mit einem engagierten Team möchte ich innovative, datenbasierte Lösungen umsetzen, die RTL als führende Unterhaltungsmarke und Vorreiter im nationalen Streaming weiter stärken."

Schlösser begann ihre Karriere in der Telekommunikationsbranche bei der KPN-Tochter E-Plus Mobilfunk im Bereich Investor Relations. Ab 2004 bekleidete sie verschiedene Positionen in der Markt- und Wettbewerbsanalyse & Marktforschung, bevor sie 2015 bei Telefónica Deutschland den Aufbau und die Leitung eines neuen Analytics-Teams übernahm. 2018 wechselte sie als Head of Business Intelligence zum Kosmetikunternehmen L'Oréal in Düsseldorf. 2021 wurde sie dort Chief Data & Analytics Officer für die DACH-Region, bis sie im Juli 2023 zu Ford Europa wechselte.