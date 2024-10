Lange ist es spekuliert worden, die Verträge waren bislang aber nicht unterschrieben. Doch nun sind sich alle Seiten einig und die Tinte ist trocken: Florian Silbereisen wird am Silvesterabend erstmals - und voraussichtlich auch einmalig - eine Live-Show im Ersten präsentieren. Das haben der Bayerische Rundfunk und die Produktionsfirma Jürgens TV gegenüber DWDL.de bestätigt. Die Primetime-Eurovisionsshow trägt den Titel "Silvester-Schlagerbooom 2025 live – Die Wunderlichtershow!" und wird nicht nur im Ersten zu sehen sein, sondern auch im ORF und im SRF.

Für Das Erste ist es ein Paradigmenwechsel: In den vergangenen Jahren zeigte man stets eine im November aufgezeichnete Silvestersendung. Dass der Bayerische Rundfunk hier Veränderungen plant und das bisherige Moderatoren-Duo, Francine Jordi und Hans Sigl, nicht mehr mit dabei ist, war schon bekannt. Nach Angaben des BR soll die von Silbereisen moderierte Silvestershow aber eine "einmalige Zugabe" sein - zum 30-jährigen Jubiläum der "Feste"-Reihe, wie die Silbereisen-Shows ARD-intern althergebracht immer noch genannt werden.

Welche Sängerinnen und Sänger Silbereisen am Silvesterabend begrüßen wird, ist noch unklar. Fest steht allerdings: Mit der neuen Show tritt die ARD in direkte Live-Konkurrenz zum ZDF, wo sich Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel wie gehabt vom Brandenburger Tor melden. Produziert wird der Silvester-"Schlagerbooom" in der Basketballarena des FC Bayern München. Tickets für die Show gibt es ab Samstag bei Eventim, pünktlich zum "Schlagerbooom" aus Dortmund.

Florian Silbereisen selbst sagt zur neuen Show: "So eine Eurovisionsshow für drei Sender in drei Ländern live am Silvesterabend mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Umso mehr freue ich mich, dass der Bayerische Rundfunk davor nicht zurückschreckt und diesen einmaligen 'Silvester-Schlagerbooom' mit einem ganz neuen Bühnen- und Inszenierungssystem in der Basketballarena des FC Bayern möglich macht." Erst vor wenigen Wochen hatte die ARD die Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen verlängert, künftig spart man sich aber eine Show pro Jahr (DWDL.de berichtete).