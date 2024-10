Die ARD hat einen crossmedialen Thementag zum 60. Geburtstag von Schauspieler, Autor, Moderator, Regisseur, Kabarettist, Sänger und Synchronsprecher Hape Kerkeling angekündigt. Der feiert seinen runden Geburtstag am 9. Dezember - und genau an diesem Tag, einem Montag, ist im Ersten ab 20:15 Uhr die Doku "Hape Kerkeling - Total normal" von André Schäfer und Eric Friedler zu sehen.

In dem von Florianfilm produzierten 90-Minüter, der bereits ab dem 5. Dezember in der Mediathek zum Abruf bereitsteht, geht es um eine filmische Reise in den beruflichen und persönlichen Kosmos von Kerkeling. Es geht um Freunde, Feinde und die wichtigsten Stationen seines Lebens: vom Ruhrgebiet über Amsterdam bis zum Jakobsweg. Zu Wort kommen unter anderem Campino, Anke Engelke, Günther Jauch, Angelika Milster, Rosa von Praunheim, Tahnee, Isabel Varell, Otto Waalkes, Julius Weckauf und Judy Winter.

Im Anschluss an die Doku zeigt Das Erste Caroline Links Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" und zeigt nach den "Tagesthemen" um 23:55 Uhr ein "Best of" seiner Sketche. In der Mediathek gibt’s bereits ab dem 5. Dezember einen Kerkeling-Schwerpunkt. Neben dem bereits erwähnten Dokumentarfilm stellt die ARD hier Filme, Shows und Sketche von Kerkeling zum Abruf bereit, mit dabei sind unter anderem "Club Las Piranjas", "Willi und die Windsors", "Gisbert" (sechs Folgen), "Kein Pardon" oder "Samba in Mettmann".

Darüber hinaus gibt’s zu Ehren des Geburtstagskindes auch noch einen Podcast, der ab dem 5. Dezember in der ARD Audiothek abrufbar ist. "3 nach 9"-Moderatorin Judith Rakers hat sich als Gastgeberin und Host nach ARD-Angaben "einige Überraschungen einfallen lassen". Neben prominenten Gratulanten gibt es auch ein Wiederhören mit Königin Beatrix, Hannilein oder Siegfried Schwäbli. Außerdem soll Kerkeling Rakers "ungewöhnliche und seltene Einblicke in sein Leben" gewähren.