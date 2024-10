© ZDF/Peter Thompson

Aktuell wird die erste Folge mit Max Giesinger in der Mongolei gedreht. Dort trifft er einheimische Musikerinnen und Musiker und kreiert gemeinsam mit ihnen eine neue Fassung seines bislang größten Hits "80 Millionen". "Das Publikum darf sich auf eine andere Version des Songs freuen, performt an besonderen Orten in der Mongolei", heißt es vom ZDF in der Ankündigung zum Format.

In weiteren vier Folgen werden auch noch Sängerin Alice Merton (Island), die Band Juli (Marokko), Sängerin LEA (Trinidad & Tobago) und die Rap-Kombo 01099 (Albanien) begleitet. In einer Rahmenhandlung, der sogenannten "Watch Party", kommentieren die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler sowohl die eigene Reise in die verschiedenen Länder als auch die der anderen Musik-Kollegen aus der Retrospektive.

Wann das Format im ZDF zu sehen sein wird, ist aufgrund des frühen Stadiums, in dem sich das Projekt aktuell noch befindet, unklar. Ebenso übrigens wie der Sendeplatz. Regie für die Pilotfolge führen Juliane Taudt und Anna Bolenius, Autorin ist Trang Nguyen, Producer Bob Heinemann. "Song Trip" wird von der ZDF-Studios-Tochter Content Laden (Produzent: Tom Gamlich) für das ZDF produziert. Redaktion im ZDF haben Jule Broda und Daniel Konhäuser, Hauptredaktion Kultur.