am 21.10.2024 - 12:14 Uhr

RTL hat eine spezielle Jubiläumswoche rund um seine tägliche Serie "Unter uns" angekündigt. Die von UFA Serial Drama produzierte Daily wird am 28. November 30 Jahre alt, zwischen dem 25. und 29. November gibt’s daher die Spezialwoche beim Sender zu sehen - bei RTL+ stehen die Folgen wie gehabt eine Woche vorab zum Abruf bereit. Im Fokus der Woche stehe ein gut behütetes Familien-Geheimnis der Weigels, das sich nicht nur nachhaltig auf die Handlung der Serie, sondern auch auf die Figuren der Schillerallee auswirken wird, heißt es vom Sender.

Zum Jubiläum gibt’s auch ein Wiedersehen mit Margot Weigel, einer der prägendsten Figuren von "Unter uns", die von Folge 1 bis 2735 zu sehen war. Sie wurde gespielt von Christiane Maybach, die 2006 verstarb. Die Macherinnen und Macher von UFA Serial Drama ließen dann auch Margot Weigel den Serientod sterben - nun gibt’s ein Comeback dank der Unterstützung von KI.

Und darum geht’s beim 30-jährigen Jubiläum: Margot Weigel erscheint ihrer Urenkelin Cecilia im Traum. Die ist zunächst völlig überrumpelt. Schließlich verstarb ihre Großmutter bereits vor einigen Jahren. Margot erteilte ihr im Traum den Auftrag, auf den Spuren ihres Lebens zu wandeln – und sich auf eine Zeitreise zu begeben. Als Cecilia aufwacht, ist sie zunächst etwas skeptisch. Schließlich handelte es sich bloß um einen Traum. Dennoch beschließt sie, den Auftrag ihrer Uroma anzunehmen. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte? Am Ende ihrer Reise wird sie ein gut behütetes Geheimnis der Weigels lüften, welches die Geschichte ihrer Familie neu schreiben könnte.

Für eine Daily mit einem täglich hohen Drehpensum sei ein solches Projekt ohne den Einsatz von KI "nicht leistbar", sagt Produzent Guido Reinhardt. Aber auch sonst kommt KI bei der Produktion der Serie zum Einsatz. "Das Autorenteam nutzt bereits spezielle für die Serie programmierte Chatbots für die Ideen und Figurenentwicklung. Visuelle Effekte und Hintergründe werden angereichert oder ergänzt durch Programme wie unter anderem Adobe Firefly. In der Postproduktion kommen im Schnitt und in der Vertonung ebenfalls bestimmte KI-Tools zum Einsatz", sagt Reinhardt. Der Einsatz von KI beschleunige bestimmte Workflows und ermögliche größere kreative Möglichkeiten für geringere Aufwände, so der Produzent.

Hinter der KI-Technologie steckt das ukrainischen Softwareunternehmens Respeecher, das unter anderem bereits bei der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" 2023 dem rothaarigen Kobold die Stimme des verstorbenen Schauspielers Hans Clarin zurückgegeben hat.