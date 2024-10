Die ARD Degeto steigt bei der ServusTV-Krimireihe "Meiberger" ein, zusammen drehen die Partner zwei neue Filme. Zwischen 2018 und 2020 ließ ServusTV drei Staffel von "Meiberger – Im Kopf des Täters" produzieren, 2021 folgte schließlich noch ein Film - seither gab es für die Fans der Reihe, in der Schauspieler Fritz Karl die titelgebende Hauptfigur Thomas Meiberger spielt, keinen Nachschub mehr. Nun setzen ServusTV und ARD Degeto die Reihe unter dem Titel "Meiberger – Der Salzburg Krimi" fort.

Die ersten zwei Staffeln der Serie sind einst noch bei Vox zu sehen gewesen. Weil das Interesse an den Folgen aber ziemlich überschaubar blieb, verzichtete der Sender auf die Ausstrahlung der dritten Staffel sowie des Films. Auf einem bewährten Krimi-Sendeplatz im Ersten, mutmaßlich am Donnerstagabend, dürfte der Erfolg der Reihe künftig deutlich größer sein als in der Mittwochs-Primetime von Vox.

Die Reihe wird koproduziert von Mona Film und Tivoli Film, seit Ende September steht Fritz Karl für gleich zwei neue Fälle ("Tod am See" und "Marionetten") vor der Kamera. Unter der Regie von Till Franzen spielen neben bekannten "Meiberger"-Gesichtern wie Franz Josef Danner und Tanja Raunig auch zahlreiche Neuzugänge wie Lisa Schützenberger, Anna Loos, Peter Lohmeyer, Gregor Bloéb, Nina Proll und Jan Gregor Schütte mit. Produzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgornig für Mona Film. Die redaktionelle Verantwortung auf Seiten Servus TV liegt bei Frank Holderied und Robert Feitzinger, auf Seiten der ARD Degeto Film bei Sascha Mürl.

In beiden Filmen findet sich Meiberger in mysteriösen Fällen wieder, in denen die Kripo-Ermittler Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und Kevin Ganslinger (Franz Josef Danner) auf seine unkonventionellen Ermittlungsansätze angewiesen sind. Warum wurde der Sohn eines Landtagsabgeordneten (Gregor Bloéb) ermordet und welche Rolle spielt dabei der undurchsichtige Universitätsprofessor Rost (Peter Lohmeyer)? Und was hat ein pensionierter Marionettenbauer mit dem spurlosen Verschwinden zweier Kollegen von Meiberger zu tun?