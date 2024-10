Der skandinavische Streamingdienst Viaplay vergrößtert seine Verbreitungswege in Deutschland, das hat das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigt. Bereits ab dem heutigen 22. Oktober ist ein entsprechender Kanal über Prime Video Channels verfügbar. Nach einer siebentägigen Testphase müssen Kundinnen und Kunden 4,99 Euro im Monat zahlen, um auf das Angebot an europäischen und nordischen Serien und Filmen zugreifen zu können.

Highlights des Prime Video Channels sind etwa alle Staffeln der Serie "The Bridge" oder auch die Produktionen "End of Summer", "Threesome", "Face to Face" und "Gåsmamman". In Aussicht gestellt hat Viaplay auch die Veröffentlichung der ersten Staffeln der nordischen Serien "Black Sands", "Thunder in My Heart" und "Wisting". Hinzu kommen beispielsweise die Dokumentarfilme "The Prize of Silence" über sexuellen Missbrauch an der Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, oder auch "Operation Cannabis", eine Geschichte über die größte Cannabisplantage Schwedens.

2023 wollte Viaplay eigentlich unter eigener Flagge in Deutschland starten. Weil der Konzern in Schieflage geriet, ließ man aber von den Plänen ab - und kündigte an, sich nur noch auf die Kernmärkte in Skandinavien und den Niederlanden konzentrieren zu wollen. In Deutschland setzte man auf eine Kooperation mit der Telekom, nun der Ausbau der Verbreitung der eigenen Inhalte über Prime Video Channels.

Zuletzt übernahmen neben der zu Vivendi gehörenden Canal+-Gruppe auch die tschechische PPF Group weite Teile des Viaplay-Konzerns. In Österreich sind die Inhalte des skandinavischen Streamingdienstes schon seit einiger Zeit über das dortige Canal+-Angebot abrufbar. Weil Canal+ hierzulande aber kein Endkundengeschäft betreibt, setzt man hierzulande mittlerweile auf Kooperationen mit Partnern.

Vanda Rapti, Viaplay Group EVP, Viaplay Select & Content Distribution, sagt: "Deutschland ist nach wie vor der stärkste Markt für nordische Dramen außerhalb der nordischen Länder, und unser Start auf Amazon Prime unterstreicht unser Engagement, den Wert unseres Angebots zum Nutzen von Partnern und Zuschauern zu maximieren. Deutschland ist ein idealer Markt, um die Vorteile der Kombination mehrerer Vertriebswege zu zeigen: traditionelle Lizenzierung und Koproduktionen; ein kuratiertes Angebot, das mit Viaplay Select an die Bedürfnisse unserer Streaming-Partner angepasst ist; sowie der Viaplay-Abonnementkanal, ein One-Stop-Shop für die besten europäischen und nordischen Serien und Filme, den wir heute auf Prime Video Channels launchen."

Und Gerald Biart, Viaplay Group, VP Partnership, Growth & Marketing, sagt: "Nach dem Erfolg des Starts von Viaplay in Großbritannien als Zusatzabonnement über Prime Video Channels Anfang des Jahres freut sich Viaplay, seine globale Verbreitung in Deutschland und bald in weiteren europäischen Märkten auszuweiten. Der SVOD-Kanal von Viaplay wird den deutschen Zuschauern einen neuen, kostengünstigen Streaming-Dienst bieten, mit dem sie alle ihre Lieblingsserien und -filme aus Skandinavien sehen können, darunter The Bridge, Threesome und Face to Face, sowie die in Kürze hinzukommenden Top-Dramen Honour, Wisting und Black Sands. Der Viaplay-Kanal auf Prime Video Channels bietet ein breit gefächertes Angebot an Inhalten, das von spannenden Krimis und sympathischen Drama-Filmen bis hin zu faszinierenden wahren Geschichten und fesselnden Dokumentationen reicht."