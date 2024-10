am 22.10.2024 - 10:11 Uhr

Als Harald Glööckler im vergangenen Jahr mit einer eigenen Personality-Dokusoap bei RTLzwei auf Sendung ging, waren die Hoffnungen beim Sender groß. Doch der Modedesigner konnte nicht an den Erfolg anderer Promi-Sendungen anknüpfen, am Ende erreichte seine Sendung "Herr Glööckler sucht das Glück" nur rund 4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Doch beim Sender ist man gewillt, es noch einmal zu versuchen.

So hat RTLzwei jetzt den Start der zweiten Staffel in Aussicht gestellt. Demnach ist Harald Glööckler ab dem 13. November wieder auf der Suche nach seinem Glück. Die Ausgaben sind wie gehabt immer mittwochs ab 21:15 Uhr zu sehen. Aktuell setzt RTLzwei in der Mittwochs-Primetime auf Doppelfolgen der "Wollnys". Produziert wird "Herr Glööckler sucht das Glück" von Yellowstone Productions.

In der neuen Staffel feiert Glööckler unter anderem sein 30-jähriges Firmenjubiläum auf der Berliner Fashion Week. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen den Modedesigner in den frischen Folgen aber auch beim Einkaufen im Baumarkt, beim Kochen mit Freunden oder bei seiner ersten Tanzstunde sehen. Und dann besucht er auch noch seine alte Heimat Stuttgart, wo er sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen soll.

Bereits einen Tag zuvor, am 12. November, holt RTLzwei "Hartz und Herzlich" (UFA Show & Factual) zurück, in den Folgen, die immer ab 20:15 Uhr zu sehen sind, stehen dann die Menschen aus Trier-West im Mittelpunkt. In der neuen Staffel gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, es treten aber auch neue Protagonisten auf. Unter anderem werden sie auf Hasskommentare reagieren, die sie nach der Ausstrahlung der letzten Staffel von "Hartz und herzlich" erhalten haben. Alle Protagonisten haben eins gemeinsam: Sie leben am Existenzminimum.