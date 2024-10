"OG? Das steht für Original!" beantwortet Paramount die naheliegende Frage zum neuen Ableger von "Germany Shore", der im November mit drei Folgen bei dem Streamingdienst zu sehens ein wird. Darin werden vier der Mitglieder aus dem Original-Cast von "Germany Shore" außerhalb des eigentlichen Formats mit der Kamera begleitet.

Den Anfang macht am 5. November die Folge "Micha goes Ballermann". Der 27-Jährige wohnt noch bei seiner Mutter in der Eifel, träumt aber davon, zur Ballermann-Ikone zu werden und macht sich samt Kamera auf den Weg zum Bierkönig. An seiner Seite sind Bellydah „Belly“, Walentina „Walle“ Doronina und Jona Steinig sowie die Reality-Stars Laura Morante und Maurice Dziwak, die ihn bei seinem Auftritt unterstützen.

In Folge 2, die am 12. November veröffentlicht wird, stehen dann Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Mittelpunkt. Gezeigt werden soll ihr "Posh-Life in Nizza" und Folge 3 steht dann unter dem Titel "Hati Superstar". Hati Suarez will darin laut Ankündigung den "Rap-Olymp erklimmen" und erhält eine Einladung eines Star-Produzenten nach Frankfurt - wenn da nicht ein alkoholreicher Shore-Abend zuvor im Weg stünde. Aus dem OG-Cast sind auch Dana Feist, Fabio De Pasquale und Paola Parente mit dabei.

Produziert wird das Format von Constantin Entertainment. Ebenfalls noch im November soll dann die vierte Staffel von "Germany Shore" ihre Premiere bei Paramount+ feiern, ein genaues Datum hat man hier noch nicht kommuniziert.