am 23.10.2024 - 08:04 Uhr

Die ARD hat die Gehaltsliste ihrer Intendantinnen und Intendanten aktualisiert, damit ist nun klar, wer im vergangenen Jahr wie viel verdient hat. Die höchste Vergütung hatte dabei wenig überraschend Tom Buhrow als Intendant der größten ARD-Anstalt, der WDR-Chef war auch schon in den letzten Jahren der bestbezahlte ARD-Manager. Er erhielt im vergangenen Jahr 413.100 Euro Grundgehalt, mit Aufwandsentschädigungen und Sachbezügen waren es 427.800 Euro. Buhrows Grundgehalt blieb damit gleich, die zusätzlichen Einnahmen fielen dagegen etwas geringer aus. Katrin Vernau als neue WDR-Intendantin soll, das steht schon fest, weniger verdienen als Buhrow.

Auf Platz zwei im ARD-Gehaltsranking schaffte es SWR-Intendant Kai Gniffke mit einem Grundgehalt in Höhe von 392.530 Euro, das war deutlich mehr als im Jahr davor. Die Aufwandsentschädigungen und Sachbezüge lagen bei 11.950 Euro. Nach SWR-Angaben lagen die Einkünfte Gniffkes bei Tochtergesellschaften im vergangenen Jahr bei 14.500 Euro, davon soll er 11.590 Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet haben.

NDR-Intendant Joachim Knuth verdiente 2023 356.178 Euro, das waren rund 9.000 Euro mehr als noch im Jahr davor - Platz drei im Ranking. Mit Sachbezügen und Aufwandsentschädigungen erhielt Knuth 371.479 Euro. Katja Wildermuth (BR) erhielt 340.267 Euro (inkl. zusätzlichen Leistungen 345.788 Euro), Yvette Gerner (Radio Bremen) kam auf 281.347 Euro (293.347 Euro) und Martin Grasmück (SR) landete bei 245.000 Euro (248.429 Euro) - für sie alle blieb das Grundgehalt im Vergleich zu 2022 unverändert.

HR-Intendant Hager lag 2023 bei einem Grundgehalt in Höhe von 255.000 Euro, plus Aufwandsentschädigungen und Sachbezügen kam er auf 266.551 Euro. Seine monatliche Vergütung blieb gleich, im Vergleich zu 2022 verdiente er trotzdem ein wenig mehr. Das ist allerdings nur darauf zurückzuführen, weil er sein Amt erst am 1. März 2022 antrat.

Beim MDR übernahm Ralf Ludwig im November 2023 den Intendantenposten von Karola Wille, in diesen zwei Monaten lag sein Grundgehalt bei 46.667 Euro, Sachbezüge in Höhe von 2.944 Euro kamen hinzu. Ludwigs Jahresvergütung beträgt 280.000 Euro, während Karola Wille 2022 noch 295.750 Euro erhalten hatte. Einen unterjährigen Wechsel gab es 2023 auch beim RBB: Ulrike Demmer übernahm im September, ihr Grundgehalt lag 2023 bei 73.334 Euro. Katrin Vernau kam bis zum 14. September noch auf 208.139 Euro. Dass Demmer auch auf Jahressicht deutlich weniger verdienen wird als Vernau war schon bekannt (DWDL.de berichtete).

In ihrer Aufstellung nennt die ARD außerdem auch das Gehalt von Programmdirektorin Christine Strobl, ihr Grundgehalt lag 2023 bei 284.826,78 Euro. Damit lag sie auf dem Niveau des Vorjahres. Samt Aufwandsentschädigungen und Sachbezügen waren es 308.682,66 Euro.