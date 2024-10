am 23.10.2024 - 13:46 Uhr

Das ZDF hat eine Fortsetzung der Reihe "Wiedersehen macht Freude" mit Bastian Pastewka und Oliver Welke angekündigt. Demnach finden am 2. Dezember gleich zwei Aufzeichnungen in Köln-Mülheim statt, einen Ausstrahlungstermin für die beiden Folgen gibt es noch nicht. Im vergangenen Jahr hatte das ZDF zwei Episoden Ende Dezember veröffentlicht.

Pastewka und Welke blicken in dem Format zurück auf die 75-jährige Fernsehgeschichte. "Die Redaktion und ihre Gäste präsentieren den beiden Ungewöhnliches und Skurriles aus der TV-Geschichte, um unter anderem herauszufinden, wie sie aus heutiger Sicht auf echte und schlechte Perlen schauen", heißt es in der Ankündigung zur Fortsetzung. In der ersten Staffel kommentierten die beiden Komiker alte und oft skurrile Ausschnitte.

DWDL.de lobte die Sendung, eine Art "TV Total" für Fernsehnostalgiker, als "Fernsehen von Nerds für Nerds". Die Sendung war damals nicht nur wegen der Auswahl der alten Ausschnitte gelungen, sondern auch wegen den Gastgebern, die teilweise über absurde Details diskutierten. Hinzu kam in der Bewertung aus Sendersicht aber vor allem wohl auch: Die Quoten waren richtig gut. Die erste Folge erreichte linear fast drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am späten Abend, auch zeitversetzt war das Interesse riesig. Beim jungen Publikum standen am Ende 16,0 Prozent Marktanteil. Folge zwei lief etwas schlechter.

Trotz der hervorragenden Quoten war lange unklar, ob und wenn ja in welcher Form es weitergehen wird. "Mit Bastian Pastewka und Oliver Welke sind wir in Gesprächen darüber, wie wir ihre gemeinsame Show ‘Wiedersehen macht Freude’ fortsetzen können", sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im April im DWDL.de-Interview. Nun hat man diese Gespräche offenkundig erfolgreich abgeschlossen - und auch das Interesse an den Aufzeichnungen ist bereits groß. Die Tickets sind ausverkauft und auch die Warteliste musste aufgrund des großen Andrangs geschlossen werden.