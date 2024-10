ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff ist ein umtriebiger Mann: Gerade erst ist sein neuestes Drogen-Experiment gelaufen, da steht nun schon die nächste Sendung mit ihm an. ProSieben hatte ja bereits angekündigt, dass sich von Wilmsdorff in einer zweiteiligen Reihe auf eine Zeitreise in die 80er begeben soll. Nun ist klar: Der erste Teil der Doku ist am Montag, den 11. November, ab 20:15 Uhr zu sehen.

Dabei will Jenke von Wilmsdorff aber nicht nur in Nostalgie schwelgen, sondern der Frage nachgehen, wie sehr uns das Jahrzehnt bis heute prägt. Und: Welche Auswirkungen hat das Jahrzehnt der "Boomer" auf die Gegenwart der "GenZ"? Auf seiner Reise trifft Jenke von Wilmsdorff Menschen seiner Generation und diskutiert zusammen mit Barbara Eligmann, einer Influencerin und einer Unternehmerin der Generation Z.

Am gleichen Abend holt ProSieben auch "Uncovered" mit Thilo Mischke zurück. In der Ausgabe mit dem Titel "Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon." geht Mischke der Frage nach, wer vom boomenden Geschäft mit Marathonläufen profitiert - und wer möglicherweise ein Verlierer dieses Business’ ist. Mischke komme in der Reportage auch "an seine eigenen körperlichen Grenzen", kündigt der Sender an.

Bereits in den Wochen davor ist Thilo Mischke bei ProSieben zu sehen: Am 28. Oktober und 4. November zeigt man unter dem Titel "ProSieben Thema" zur besten Sendezeit zwei Reportagen mit dem Journalisten. Mischke beschäftigt sich darin einerseits mit radikalen Christen, aber auch mit der anstehenden US-Präsidentschaftswahl.

Am 9. November steht bei ProSieben dann außerdem die nächste "TV Total Wok WM" an, einen Tag zuvor gibt es wie gehabt ein Qualifying zu sehen. Am 7. November startet außerdem das neue "Destination X", am gleichen Abend beginnt ProSieben dann außerdem mit der Ausstrahlung der neuen "Promi-Büßen"-Folgen (Start um 22:55 Uhr), die künftig vor allem bei Joyn punkten sollen.