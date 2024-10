am 24.10.2024 - 10:38 Uhr

Von einem „vorgezogenen Weihnachten auf RTL“ spricht Inga Leschek als sie bei den Medientagen München ein neue Show von Stefan Raab ankündigt, die anders als „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ im Free TV auf RTL laufen soll - am 21. Dezember um 20.15 Uhr. Und sie freue sich Michael "Bully" Herbig bei RTL begrüßen zu können.

Bei der Titelwahl der neuen Show bleibt man flapsig. Die neue Show hört auf den Namen „Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli“. Eine Gameshow bei der das Duo gegen einen Kandidaten antritt, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen. Elton wird als Spielleiter durch die Show führen, kommentiert wird das Ganze von Frank Buschmann.

"Die beiden verbindet nicht nur Perfektionismus und die Liebe zum Detail für ihre Inhalte, sondern auch unbändige Spielfreude (bei Stefan kommt noch seeeeehr ausgeprägter Ehrgeiz dazu...). Wir sind stolz darauf, dass dieses absolute Dreamteam jetzt gemeinsame Sache bei RTL macht, und können es kaum abwarten, damit unser Publikum zu begeistern", erklärt Leschek laut Pressemitteilung zum Programm.

Lescheks Ankündigung der neuen Show fand am Donnerstagvormittag im Rahmen des TV-Gipfels statt, bei dem neben der RTL-Managerin auch Katja Hofem, Christine Strobl, Henrik Pabst und Marcus Wolter mit DWDL-Chefreporter Torsten Zarges diskutierten. Und 2025 plane man dann noch mehr mit Stefan Raab, konkreter wurde Inga Leschek bei den Medientagen nicht. Zu "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" bekräftigt Leschek, dass die Show derzeit bei RTL+ laufe, was aber nicht immer so bleiben müsse.