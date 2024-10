Kristina Löbbert wurde zur Director of Fiction von WBITVP Deutschland ernannt und übernimmt damit die Verantwortung für Entwicklung, Finanzierung und Produktion von fiktionalem Content. Sie berichtet an Geschäftsführer Rene Jamm und tritt die Nachfolge von Bernd von Fehrn an, der Anfang September angekündigt hatte, zu Network Movie zu wechseln.

Löbbert bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung als Produzentin mit und kam 2023 zu WBITVP. Zuvor war sie in leitenden Positionen bei Wueste Film West, Boogiefilm und Pantaflix. Bei letzterer leitete sie sieben Jahre lang das Kölner Büro. Für WBITVP arbeitete sie zuletzt unter anderem an einer aktualisierten Version des Klassikers "Der kleine Vampir".

Ronald Goes, President von WBITVP: "Kristina hat seit ihrem Eintritt in unser Team einen bedeutenden Einfluss auf unser Geschäft in Deutschland, daher freuen wir uns sehr, sie in diese Position zu befördern; sie hat es mehr als verdient. Sie ist extrem gut vernetzt, eine sehr fähige Produzentin und verfügt über eine beneidenswerte Mischung aus kreativen und kommerziellen Fähigkeiten, die sie zu einem echten Gewinn machen. Wir bedauern natürlich, dass Bernd unser Team - und Köln - verlässt, und danken ihm für seinen großen Beitrag, den er in den letzten Jahren geleistet hat. Mit der Stabübergabe an Kristina freuen wir uns auf die Zukunft und darauf, weiterhin Premium-Scripted-Projekte für führende Streamer und Sender im deutschsprachigen Raum und international zu liefern."

Kristina Löbbert selbst sagt: "WBITVP Germany hat sich nach meinem Start hier schnell wie ein Zuhause angefühlt, und obwohl ich Bernd vermissen werde, bin ich dankbar, dass ich jetzt diese unglaubliche neue Chance habe. Wir haben eine Reihe von brillanten Projekten in der Entwicklung und ein Team, das vor neuen Ideen nur so strotzt. Ich bin begeistert, dieses Team in die nächste Phase der Unternehmensentwicklung zu führen und freue mich darauf, unsere Reputation zu steigern und diese Ideen sowohl innerhalb des WBITVP-Netzwerks als auch mit einer Vielzahl von lokalen und internationalen Partnern zu teilen."