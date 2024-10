Linear ist die erste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" Anfang dieses Jahres kein Erfolg für ProSieben gewesen. Deutlich weniger als eine Million Menschen sahen donnerstags zur besten Sendezeit zu, die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe lagen weit unter dem Senderschnitt. Bei Joyn war der Erfolg aber offensichtlich so groß, dass es zu einer zweiten Staffel gereicht hat. Die wurde in Kärnten gedreht und steht nun in den Startlöchern.

Wie Joyn am Dienstag angekündigt hat, wird die zweite Staffel der Realityshow ab dem 30. November auf der Plattform verfügbar sein. Zum Auftakt veröffentlicht man zwei Ausgaben, danach geht’s wöchentlich mit einer Folge weiter. Produziert wird das Format, das eine Adaption eines österreichischen Originals ist, wie gehabt von der Leonine-Tochter Madame Zheng Production.

Und Joyn hat auch gleich verraten, welche Promi-Paare sich in diesem Jahr auf die Berghütte begeben. Mit dabei sind mit Peter Klein und Yvonne Woelke zwei Reality-Sternchen, die in jüngerer Vergangenheit immer wieder Thema in den Boulevardmedien waren. Auch Emmy Russ und Cosimo Citiolo sowie Ginger Costello-Wollersheim und Alain Wollersheim sind mit dabei. Die weiteren Paare sind Noëlla Mbomba und Melody Haase, Luisa Krappmann und Gina Alicia, Marvin Linke und Béla Klentze, Nico Schwanz und Viktoria "Dodi" Schuler, Jonas Steinig und Micha Schüler sowie Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose.

Die Paare kämpfen einerseits um den Titel "Rampensau des Jahres", aber auch um ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Über eine Ausstrahlung bei ProSieben gibt es aktuell noch keine Informationen. Gut möglich aber, dass der Sender es ähnlich macht wie beim "Promi-Büßen", das nur noch am späten Abend gezeigt wird.