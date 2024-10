Dass die Neuauflage von "Fünf Freunde" im Winter im ZDF zu sehen sein wird, war schon klar, nun hat man konkrete Termine genannt: Das ZDF zeigt die ersten beiden Filme "Der Fluch der Ferieninsel" und "Die Abenteuer im Nachtzug" am 25. Dezember ab 16 bzw. 17:30 Uhr. Der dritte Film "Das Auge der Morgenröte" folgt dann am 26. Dezember ab 15:15 Uhr. Wer nicht so lange warten will, findet sie allesamt auch bereits ab dem 5. Dezember in der ZDF-Mediathek.

Die Hauptrollen der fünf Freunde George, Julian, Anne, Dick und Hund Timmy übernehmen Diaana Babnicova, Elliott Rose, Flora Jacoby Richardson, Kit Rakusen und der Hund Kip. Die überraschendste Besetzung war aber eine hinter der Kamera: Neben Matthew Read ist Nicolas Winding Refn einer der Creator. "Refn, vor allem bekannt für eher düstere und brutale Stoffe, scheint auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Wahl für den Stoff zu sein, doch gerade seine besondere Handschrift hinsichtlich Bildkomposition, Farbgebung und Kameraführung machen die Serie zu etwas ganz Besonderem", erklärt ZDF-Redakteurin Katharina Kremling.

Inhaltlich wird man nicht die bekannten Geschichten nacherzählen. Co-Creator Matthew Read sagt: "Uns war von Beginn an klar, dass wir nicht einfach nur die Romane filmisch nacherzählen wollten. Es ging uns darum, die gesamte Buchreihe als Ausgangspunkt zu nehmen. Auf dieser Basis haben wir unsere eigenen Geschichten entwickelt, die vom gesamten Kanon der "Fünf Freunde"-Bücher inspiriert sind."

Read weiter: "Obwohl die Serie in den späten 1930er-Jahren spielt, sehen wir sie eher in der zeitlosen Welt der Kindheit angesiedelt. Wir wollen bei den Zuschauern Erinnerungen an die langen Sommer wecken, die sie als Kinder erlebt haben. Dabei kommt es nicht auf die Anknüpfung an einen bestimmten Zeitpunkt an."

Wer lieber die Ursprungsgeschichten sehen will, der wird in der Vorweihnachtszeit bei ZDFneo fündig. Dort wird die "Fünf Freunde"-Serie aus den 90ern, die 26 Episoden in zwei Staffeln umfasst, ab dem 30. November samstags gegen 15 Uhr und sonntags gegen 14:50 Uhr in Doppelfolgen noch einmal gezeigt. Es ist die erste Free-TV-Ausstrahlung seit 2008.