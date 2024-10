Frank Rosin ist längst nicht mehr so sichtbar im Programm von Kabel Eins wie noch vor wenigen Jahren. Der Sender hat die Anzahl der Ausgaben von "Rosins Restaurants" merklich zurückgefahren, was wohl in erster Linie auch mit den mittlerweile stark gesunkenen Quoten zusammenhängt. Im November meldet sich das Format nun nach einer längeren Pause zurück auf den Bildschirmen. So wird Kabel Eins die neuen Folgen des Formats ab dem 21. November zur besten Sendezeit ausstrahlen.

Frank Rosin behält also seinen angestammten Sendeplatz am Donnerstagabend, dort liegt die Latte durch das neue "Morlock Motors" mittlerweile aber ziemlich hoch. Das Format mit Michael Manousakis geht Mitte November zu Ende. Ob Rosin ähnlich erfolgreich sein wird, ist fraglich. Verabschiedet hatte sich der TV-Koch mit seinem Restaurantretter-Format im Januar dieses Jahres - und das an einem absoluten Tiefpunkt. Damals sahen weniger als eine halbe Million Menschen zu und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei nur 3 Prozent.

Ein paar Tage vorher, am 17. November, meldet sich unterdessen ein anderes Format von Kabel Eins zurück: "Willkommen bei den Reimanns", auch hier sind die neuen Ausgaben auf dem angestammten Sendeplatz am Sonntagabend ab 20:15 Uhr zu sehen. Mit im Schnitt nur etwas mehr als 4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe tat sich die Familien-Dokusoap zuletzt ebenfalls recht schwer, nun ersetzt man die Rankingshow "Deutschlands größte Geheimnisse".

Am 22. November startet zudem zur besten Sendezeit die neue Dokureihe "Das letzte Lebenszeichen - Was geschah danach?". Darin beschäftigt man sich mit den letzten Nachrichten, Audiobotschaften oder auch Videoaufnahmen, die Menschen vor ihrem Tod hinterlassen haben. So will man den Fragen nachgehen, was die Botschaften aussagen und ob die Toten vorher etwas gewusst oder geahnt haben.