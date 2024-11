Ende des Monats wird ProSieben bereits die elfte Staffel von "The Masked Singer" an den Start bringen - zum Auftakt sogar an zwei Abenden in Folge. Wie der Sender ankündigte, meldet sich die Musik-Rateshow am Samstag, den 23. November um 20:15 Uhr zurück. Die zweite Folge der Staffel läuft bereits am Sonntag, den 24. November. Der Doppelpack garantiert, dass das Finale noch rechtzeitig vor den Weihnachtstagen über die Bühne gehen kann.

Moderiert wird "The Masked Singer" auch diesmal wieder von Matthias Opdenhövel, die Produktion übernimmt wie gehabt Endemol Shine Germany.

© ProSieben/Nadine Rupp

Dazu kommen der tapsige Weihnachtsfanatiker Willy W. mit einem Hang zu eher hässlichen Weihnachtspullis und der neugierige Panda, der stets von einem Schulranzen und seinem Teddybär begleitet wird.

Aus Quotensicht dürfte man bei ProSieben unterdessen auf neue Impulse hoffen, schließlich war die Jubiläumsstaffel im Frühjahr die bislang schwächste. Im Schnitt lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei noch nur rund 12,4 Prozent, eine Folge erzielte sogar einen knapp einstelligen Wert.