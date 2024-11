am 04.11.2024 - 12:33 Uhr

Was passiert eigentlich, wenn sogenannte Smart-Geräte plötzlich eigenständige Entscheidungen treffen und gar nicht mehr so praktisch für die Eigentümer sind? Dieser Frage geht die neue Netflix-Serie "Cassandra" auf den Grund, die am 6. Februar 2025 auf der Plattform veröffentlicht wird. Wie gehabt stellt Netflix direkt alle sechs Folgen der Thriller-Serie zum Abruf bereit.

Inhaltlich geht es um Cassandra, gespielt von Lavinia Wilson. Die titelgebende Figur ist allerdings kein Mensch, sondern eine elektronische Haushaltshilfe, die Teil eines Smart-Home-Systems ist, das nun seit vielen Jahren außer Betrieb war, weil die ursprünglichen Bewohner vor mehr als 50 Jahren unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen. Seither stand das Haus leer - und das System war abgeschaltet.

Als jetzt Samira (Mina Tander) mit ihrer Familie in das leer stehende Haus zieht, ahnt sie nicht, dass das wiedererwachte System keine harmlose Haushaltshilfe ist. Cassandra hat sehr konkrete Vorstellungen davon, wie die Dinge zu laufen haben, und erlaubt keine Fehltritte. Cassandra sieht sich schnell als ebenbürtiges Mitglied der Familie und setzt alles daran, nicht noch einmal allein gelassen zu werden – mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Bei ihr trifft ein antiquiertes Weltbild auf düstere Absichten.

Neben Lavinia Wilson und Mina Tander sind unter anderem Michael Klammer, Franz Hartwig, Mary Tölle, Joshua Kantara, Elias Grünthal und Filip Schnack in weiteren Rollen zu sehen. Für die von Rat Pack Filmproduktion produzierte Miniserie zeichnet Benjamin Gutsche als Regisseur und Drehbuchautor verantwortlich, Eva Stadler und Christian Becker agieren als Produzent*innen, mit Amara Palacios als ausführende Produzentin.