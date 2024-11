Im traditionell wichtigen vierten Quartal bringt ARD Media jetzt eine neue Dachmarken-Kampagne an den Start. Unter dem Motto "Let’s Do..." will man die Werbewirkung in den Mittelpunkt stellen, die Kundinnen und Kunden durch das Portfolio im TV sowie im Audio-Bereich von ARD Media erhalten. Entsprechende Kommunikationsmaßnahmen sollen in den kommenden Wochen in Print- und Online-Medien der Fachpresse für Aufmerksamkeit sorgen.

Bei der Kampagne geht ARD Media außerdem neue Wege, seit 2016 setzte man alle Kreativmaßnahmen zusammen mit der Werbeagentur Huth + Wenzel um. Jetzt hat man sich für eine Zusammenarbeit mit der Münchner Agentur Superama entschieden, die sich in einem Pitch erfolgreich durchsetzen konnte.

"Ich freue mich, dass wir gleich zu Beginn meiner neuen Tätigkeit als CEO der ARD Media mit einem neuen inhaltlichen und kreativen modernen Konzept durchstarten", so Ralf Hape, der den Vermarkter erst seit Anfang Oktober leitet. Er folgte damals auf Elke Schneiderbanger, zuvor leitete Hape die Geschäfte von Sky Media.

Angesichts der fragmentierten Medienangebote und einer deutlich diversifizierten Mediennutzung sei es wichtig, so Hape weiter, die Fundamentalwerte großer Gattungen wie Audio und Bewegtbild plakativ zu übersetzen. "Die Massenreichweite unsere Werbeumfelder erzeugen in Kombination mit der hohen Umfeld- und Kontakt-Qualität eine maximale Werbewirkung für unsere Kunden und sind die tragenden Säulen unserer Media Values. Der neue Kampagnen-Claim 'Let´s Do ...' wird uns als Motto in das neue Vermarktungsjahr führen und steht für den Aufbruch in allen Bereichen der ARD Media und unseres Angebot-Portfolios."