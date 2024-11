am 04.11.2024 - 15:24 Uhr

RTL Deutschland hat angekündigt, wann die vierte Staffel der eigenproduzierten Serie "Sisi" zu sehen sein wird. Demnach startet die von Story House produzierte Serie am 1. Dezember bei RTL+. Am zweiten und dritten Advent gibt’s jeweils zwei weitere Folgen zu sehen, sodass alle sechs Episoden ab dem 15. Dezember zur Verfügung stehen. Und dann ist das Kapitel "Sisi" geschlossen, denn wie RTL jetzt auch bestätigt hat, ist die vierte Staffel die letzte.

Auch linear werden die Folgen zu sehen sein. Bei RTL sind am 8. Dezember drei Folgen zu sehen, allerdings nicht mehr zur besten Sendezeit, sondern lediglich im Nachmittagsprogramm ab 15 Uhr. Dieser Schritt ist durchaus nachvollziehbar, tat sich "Sisi" zuletzt doch merklich schwer. Im vergangenen Jahr wurden meist weniger als eine Million Menschen linear ab 20:15 Uhr erreicht, der Marktanteil sackte bis auf 3,7 Prozent ab.

Einen Primetime-Sendeplatz hat man für die finalen Folgen in der Gruppe aber trotzdem gefunden. So sind ab dem 9. Dezember wöchentlich immer zwei Folgen zur besten Sendezeit bei RTLplus zu sehen. Einen kompletten Rerun der vierten Staffel gibt es zudem am 26. Dezember nicht nur bei RTLup, sondern auch bei RTLsuper.

Zum großen Serienfinale schlüpfen Dominique Devenport und Jannik Schümann noch einmal in die Rollen von Sisi und Franz. Neu im Cast sind unter anderem Rick Okon als Sisis Bruder Louis, Philine Schmölzer als kleine Schwester Sophie Charlotte, Klaus Steinbacher als Jockey Georg Basselet von La Rosée, Gustav Schmidt als König Ludwig II. sowie Antonia Moretti als Henriette Mendel. Weiterhin Teil der Besetzung: Julia Stemberger (Herzogin Ludovika), Désirée Nosbusch (Erzherzogin Sophie), Tanja Schleiff (Gräfin Esterhazy), Marcus Grüsser (Herzog Max) und David Korbmann (Graf Grünne).

Und inhaltlich geht es so weiter: Nach dem Tod ihres Vaters fordert Sisi (Dominique Devenport) den besten Jockey Bayerns zu einem großen Pferderennen heraus, um den Familiensitz Schloss Possenhofen zu retten. Während sie für das Rennen trainiert und damit ihr Versprechen an Franz (Jannik Schümann) bricht, stößt sie schon bald auf abgründige Familiengeheimnisse. Sisis ältester Bruder Louis muss sich im Angesicht neuer Verantwortungen zwischen Liebe und Karriere entscheiden und die jüngste Schwester Sophie Charlotte schwärmt ausgerechnet für den verrufenen König Ludwig.

Produzenten der finalen vierten Staffel sind Jens Freels und Andreas Gutzeit. Für Headwriting und Drehbücher zeichnen Robert Krause und Elena Hell verantwortlich. Regie führt Sven Bohse, Director of Photography ist Michael Schreitel. Bei RTL Deutschland sind Greta Gilles und Julian Schmelcher die verantwortlichen Redakteur:innen, Executive Producer ist Sylke Poensgen unter der Leitung von Hauke Bartel. Als internationaler Partner übernimmt Beta erneut den Weltvertrieb, bislang ist "Sisi" schon in mehr als 120 Länder verkauft worden.