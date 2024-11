am 05.11.2024 - 10:42 Uhr

Veränderung für die Zuschauerinnen und Zuschauer des RTL-Magazins "Extra": Die wöchentliche Sendung kommt ab dem heutigen Dienstag, den 5. November, aus dem realen 360-Grad-Studio, aus dem bereits "RTL Aktuell", "RTL Nachtjournal", "Punkt 6/7/8" und "Punkt 12" senden. Das hat RTL am Dienstag gegenüber DWDL.de bestätigt. Für "Extra" ist es damit so etwas wie ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, das Magazin feierte Mitte Oktober 30-jähriges Bestehen.

"Auf der offenen, 360-Grad bespielbaren Fläche mit realen Set-Elementen kann sich Moderatorin Mareile Höppner frei bewegen und so aktiver und noch nahbarer durch die Themen der Sendungen führen", heißt es vom Sender. Mittelpunkt des neuen Sets ist die zehn Meter lange und 2,7 Meter hohe Curved-Videowall, vor der frei verfahrbare LED-Wände und der bekannte "Extra"-Tisch platziert werden.

© RTL / Marina Rosa Weigl Moderatorin Mareile Höppner im neuen "Extra"-Studio

Und auch der aus den News-Sets bekannte Bereich mit hängenden, verfahr- und drehbaren LED-Wänden soll künftig im Rahmen von "Extra" bespielt werden. "Dank dieser spezifischen Standardkonfigurationen behalten alle Formate, die aus dem realen 360-Grad-Studio senden, einen unverwechselbaren Look", so das Statement vom Sender.

Das Studio wurde gemeinsam mit dem Architektur- und Designstudio Veech x Veech (unter anderem ORF, Al Jazeera) geplant und realisiert - und ist fernab von "Extra" schon ziemlich lange in Verwendung. Erstmals war das damals neue Studio nach einigen Verzögerungen im September 2022 on Air zu sehen - also vor mehr als zwei Jahren. Das alte virtuelle Greenscreen-Studio hatte 2010 zum ersten Mal den Betrieb aufgenommen.