Der Sport-Streamer Dyn Media hat seine Geschäftsführung um Max Ehrhardt erweitert. Er übernimmt ab sofort die neu geschaffene Rolle als Chief Revenue & Marketing Officer. Ehrhardt kommt vom Pay-TV-Anbieter Sky, für den er neun Jahre lang tätig war, zuletzt als Vice President Sales. Bei Dyn soll er nun um den Ausbau des Abonnenten-Geschäfts mit den Bereichen Marketing und Sales sowie die Kundenbetreuung verantworten. Auch die Themen Media Planung, Ad Sales und Ligamanagement wird er übernehmen.

"Für uns ist die Erweiterung der Geschäftsführung ein konsequenter Schritt in der Weiterentwicklung von Dyn Media", sagte Christian Seifert, Gründer und Gesellschafter bei Dyn. "Unsere Marketing- und Sales-Teams haben wir bereits großartige Ergebnisse erreicht. Nun werden wir diese Themen auf Ebene der Geschäftsführung bündeln und damit noch stärker in den Fokus rücken. Max Ehrhardt wird durch seine Erfahrungen eine große Verstärkung für Dyn Media sein. Und wir haben bereits früh in den Gesprächen festgestellt, dass er auch menschlich hervorragend in unser Team passt."