am 05.11.2024 - 12:52 Uhr

Kaum mehr als einen Monat liegt die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises zurück, da laufen bereits die Planungen für den nächsten Turnus. Und das Datum für die Veranstaltung im kommenden Jahr steht bereits fest: Wie jetzt bekannt wurde, soll der Fernsehpreis 2025 bereits am 9. und 10. September in Köln verliehen werden und damit einige Wochen früher als 2024.

Wie schon in den vergangenen Jahren, wird es zunächst die "Nacht der Kreativen" geben, bei der die kreativen Gewerke im Mittelpunkt stehen. Einen Tag später folgt schließlich die TV-Gala mit den Auszeichnungen in den Werkkategorien und der Verleihung des Ehrenpreises der Stifter. An beiden Abenden übernimmt Riverside Entertainment die Produktion.

Neu ist, dass die Federführung im kommenden Jahr erstmals bei MagentaTV liegt. Die Telekom-Plattform ist seit einigen Jahren neben RTL, ZDF, Sat.1 und der ARD im Kreis der Stifter. Seit 2023 sind außerdem Disney+, Netflix und Prime Video Partner des Deutschen Fernsehpreises.