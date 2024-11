RTL wird noch in diesem Monat die neue Spielshow "Eltons 12" an den Start bringen, die von Stefan Raab entwickelt wurde. Konkret soll die erste Ausgabe am Samstag, den 30. November um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Geplant sind insgesamt sechs Folgen des Formats mit Moderator Elton, das ein wenig an die im vergangenen Jahr kurzzeitig bei RTL ausgestrahlte Weiterentwicklung von "Schlag den Besten" erinnert - zumal Frank Buschmann auch hier wieder als Kommentator fungiert.

Konkret treten in jeder Ausgabe zwölf Prominente in Duellen und Triellen gegeneinander an und messen ihre Kräfte und ihr Wissen. In der Premieren-Folge sind Schauspieler Tom Beck, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Johannes Strate, Komikerin Negah Amiri, Influencer Twenty4tim, Schauspieler Axel Stein, Sängerin Sarah Engels, Moderatorin Anna Maria Ferchichi, Influencerin Cathy Hummels, Ex-Playmate Stella Stegmann und der aktuelle "DSDS"-Sieger mit dabei.

"Bei aller Bescheidenheit, Stefan Raab, der Erfinder der Show, hat mal wieder Raum und Zeit gekrümmt, die Regeln der Mathematik außer Kraft gesetzt und ein geniales Spielprinzip erfunden", so Elton. "Es gibt nie dagewesene Spiele, es gibt Duelle und Trielle und am Ende bleibt ein Gewinner übrig. Aber der braucht wirklich Geschick, Wissen und Taktik - also am besten wäre er eigentlich ich. Aber ich moderiere die Show ja schon."

"Eltons 12" ist unterdessen nicht die einzige Raab-Show, die bis zum Jahresende ihre Premiere feiern wird. Gerade erst hatte RTL die neue Sendung "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" angekündigt, die am Samstag, den 21. Dezember um 20:15 Uhr gezeigt wird (DWDL.de berichtete).