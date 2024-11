am 06.11.2024 - 16:55 Uhr

Seit fast zwei Monaten ist Stefan Raab nun schon bei RTL+ mit seiner neuen Show, einer Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab", auf Sendung. Dabei gehört es zum Prinzip von "Du gewinnst hier nicht die Million", dass die Spielrunden von wechselnden Moderatorinnen und Moderatoren geleitet werden.

In dieser Woche fiel die Wahl nun auf einen besonders prominenten Gast: Wie der Streamingdienst bestätigte, wird Thomas Gottschalk diesmal durch die Spiele führen. In der vergangenen Woche hatte Sky-Fußballexperte Erik Meijer diese Aufgabe übernommen. Zuvor hatten Jan Köppen, Sophia Thomalla und Frauke Ludowig moderiert, nachdem in den ersten drei Ausgaben von "Du gewinnst hier nicht die Million" noch Elton als Spielleiter fungierte.

Raabs Fans hatten zuletzt immer weniger eingeschaltet. Die in der Kalenderwoche 43 ausgestrahlte Ausgabe verzeichnete mit einer Streaming-Nettoreichweite von 230.000 Personen über eine halbe Million unter dem Premieren-Wert. Die Top 20 des Streaming-Rankings der stärksten Programmmarken hat "Du gewinnst hier nicht die Million" damit inzwischen verlassen.