Aktuell ist bei ProSieben und Sat.1 noch "The Voice of Germany" zu sehen, die Musik-Castingshow tut sich allerdings merklich schwerer als noch in früheren Jahren. Gleiches trifft auch auf den Kids-Ableger zu: "The Voice Kids" war im Frühjahr 2024 zu sehen, die zwölfte Staffel war allerdings die schwächste aller Zeiten. Am Ende kam Sat.1 mit den neun Ausgaben nur auf 8,4 Prozent Marktanteil (vorläufig gewichtet) in der klassischen Zielgruppe. Im kommenden Jahr gibt’s nun größere Veränderungen.

So hat Sat.1 jetzt eine Neubesetzung der Jury angekündigt. Aus der letzten Staffel darf nur Wincent Weiss seinen roten Drehstuhl behalten, Álvaro Soler, Lena Meyer-Landrut und Michi Beck & Smudo spielen in der kommenden Staffel dagegen keine Rolle mehr. Stattdessen hat Sat.1 nun die Rückkehr von Stefanie Kloß angekündigt. Die Silbermond-Frontfrau war bereits Teil der Staffeln sieben und neun.

Neben Weiss und Kloß setzt Sat.1 auf zwei völlige "The Voice"-Neulinge: Auch Ayliva und Clueso sollen um die besten junge Talente kämpfen. Die beiden waren bislang weder bei "The Voice of Germany" zu sehen, noch beim Kids-Ableger (Ausnahme ist ein Gast-Coaching von Clueso im Jahr 2020). Clueso ist ein Rapper, Sänger und Songwriter, der schon etliche Alben veröffentlicht hat. Ayliva ist zwar schon 26 Jahre alt, dennoch ist sie vor allem bei sehr jungen Menschen gerade so etwas wie ein Shootingstar. Sie ist die einzige Sängerin, die jemals mit 15 Songs gleichzeitig in den deutschen Charts vertreten war. Bekannt wurde sie zunächst über Social Media, mittlerweile füllt sie ganze Hallen.

Zu ihrem neuen Job sagt Ayliva: "'The Voice Kids' bietet den jüngsten Gesangstalenten schon zum 13. Mal die ganz große Bühne. Als Künstlerin weiß ich selbst, was so eine Chance für angehende Musikerinnern und Musiker bedeutet. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen mit den neuen Talenten zu teilen und ihnen als Coach Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Meine Coach-Kollegen dürfen sich auf etwas gefasst machen - vielleicht bin ich beim Schuhe anziehen nicht die Schnellste, aber mit Sicherheit beim Buzzern!"

Moderiert wird "The Voice Kids" wie gehabt von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment. Die Aufzeichnungen für die neuen Folgen starten in wenigen Tagen, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.