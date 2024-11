am 06.11.2024 - 17:41 Uhr

Seit diesem Mittwoch werden in Berlin sechs neue Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" produziert. Es handelt sich dabei bereits um die neunte Staffel des erfolgreichen Formats. Und auch wenn die Ausstrahlung erst im Frühjahr 2025 erfolgen wird, hat der Sender jetzt schon mal bekanntgegeben, mit wem es Moderator Joko Winterscheidt diesmal zu tun bekommen wird.

Mit dabei ist erstmals auch ein Wiederholungstäter: Comedian Teddy Teclebrhan, der schon einmal in der Mitte 2021 ausgestrahlten zweiten Staffel mit dabei war, kehrt als Kandidat zu "Wer stiehlt mir die Show?" zurück. Damals hatte er es nicht geschafft, die Show zu gewinnen - entsprechend groß dürfte daher seine Motivation sein, sich diesmal im zweiten Anlauf gegen seine Mitstreiter zu behaupten.

Neben Teclebrhan gehören diesmal außerdem Schauspielerin Heike Makatsch und Musiker Rea Garvey zum Quiz-Panel der ProSieben-Show. Zudem quizzt in jeder Ausgabe der Show wieder eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als "Wildcard" um die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?". "Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd", sagt Joko Winterscheidt über die Besetzung. "Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen."

Einen genauen Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen, deren Finalrunden erneut von Katrin Bauerfeind moderiert werden, hat ProSieben indes noch nicht verraten. Produziert wird "Wer stiehlt mir die Show?" wie gehabt von Florida Entertainment.