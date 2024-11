am 08.11.2024 - 09:34 Uhr

Die Deutsche Telekom hat sich mit Apple darauf verständigt, den Streamingdienst AppleTV+ in seinen "MegaStream"-Tarif zu integrieren. Ab dem kommenden Dienstag soll AppleTV+ somit Teil eines Bundles werden, das auch die Standard-Versionen von Disney+ und Netflix sowie RTL+ Premium umfasst.

"Unser Ziel ist es, der beste Content-Aggregator für alle Zielgruppen zu sein", sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Mit der Integration von Apple TV+ in unseren neuen MegaStream-Tarif bieten wir ein einzigartiges Angebot für alle, die sich das umständliche Wechseln zwischen verschiedenen Streaming-Diensten ersparen möchten. Kein anderer Anbieter hat ein vergleichbares Bundle zu einem derart unschlagbaren Preis."

Konkret soll der Standardpreis für den neuen Tarif fortan 30 Euro betragen, wie die Telekom mitteilte. Zum Vergleich: Der bisherige "MegaStream 2.0"-Tarif kostet 27 Euro pro Monat, umfasst dafür zwar nicht AppleTV+, dafür aber den höherwertigen Max-Tarif von RTL+, wenngleich ohne die Musik-Erweiterung. Der neue "MegaStream"-Tarif wiederum soll nun im Rahmen eines Aktionszeitraumes bis zum 3. Februar 2025 mit einem Preisvorteil von 25 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten angeboten werden. Neukunden erhalten den Tarif in den ersten sechs Monaten sogar umsonst - eine Aktion, mit der die Telekom erklärtermaßen auch noch einmal Mieterinnen und Mieter ansprechen will, die sich nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs im Sommer bislang nicht für eine Alternative zum Kabelfernsehen entschieden haben.

Bestandskunden des derzeitigen "MegaStream"-Tarifs will die Telekom ebenfalls ApplaTV+ zugänglich machen. So soll es ab dem kommenden Dienstag möglich sein, das Paket während des Aktionszeitraums über die "MeinMagenta"-App um Apple TV+ zu erweitern. Der Streamingdienst ist damit ein halbes Jahr lang kostenlos nutzbar, ohne dass danach eine separate Kündigung erforderlich ist.