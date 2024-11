Gerade erst ist bei Sky die zweite Staffel von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" zu Ende gegangen, das Original-Format "Diese Ochsenknechts" geht im kommenden Jahr weiter. Und nun hat Sky auch noch eine Weihnachtsshow rund um Natascha, Cheyenne und Wilson Ochsenknechts sowie Nino Sifkovits und Bärbel Wierichs angekündigt. "Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten" soll am 9. Dezember beim Streamingdienst Wow veröffentlicht werden. Um 20:15 Uhr ist zudem die lineare Ausstrahlung bei Sky One geplant.

Durch die "festliche Show" soll Moderator Jochen Schropp führen. Angekündigt sind Studiospiele, Überraschungsgäste und natürlich auch ein Ausblick auf die neue Staffel "Diese Ochsenknechts". Die 60-minütige Show dürfte sich also irgendwo zwischen Weihnachtssause und Eigenwerbung einpendeln.

Die Familienmitglieder sollen außerdem einen Einblick in ihr Weihnachtsfest geben. Also: Was liegt auf dem Gabentisch, welche Gerichte werden aufgetischt und in welcher Farbe erstrahlt der Christbaum? B28 Produktion produziert die einmalige Show im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher. Als Executive Producer seitens Sky fungiert Alexander Friedrich.

In "Diese Ochsenknechts" blickt Sky nun schon seit 2022 hinter die Kulissen der Familie Ochsenknecht. Und mangels Alternativen ist die Dokusoap mittlerweile so etwas wie das Aushängeschild für den Pay-TV-Sender geworden. "Die Sendung beweist, dass das Leben die besten Geschichten schreibt. Natürlich haben wir vorher Ideen, was wir erzählen wollen. Etwa, die Familie beim Urlaub in Ibiza zu begleiten. Aber es gibt immer überraschende Momente und mit vielem, was passiert, haben wir überhaupt nicht gerechnet", sagte Sky-Entertainment-Chef Christian Asanger vor wenigen Monaten im DWDL.de-Interview über das Format.