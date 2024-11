Im Hinblick auf das Staffelfinale von "DSDS" am kommenden Samstag hat RTL am Freitag eine Pressemitteilung verschickt. Darin hat man angekündigt, dass auch Rapper Bushido Teil des Finals sein wird. Die Rede ist von einem "ganz besonderes Auftritt", den Bushido in Köln hinlegen wolle. Was es damit genau auf sich hat, will man aber erst in der Liveshow verraten.

Dass RTL ausgerechnet Bushido in die Liveshow holt, ist durchaus interessant. Zuletzt vermeldete nämlich die "Bild" bereits, dass der Rapper in der kommenden Staffel Pietro Lombardi ersetzen soll. Über dessen Zukunft hat RTL bis Freitag nichts verraten - dafür hat der Sänger nun selbst das Wort ergriffen und sein Aus bei der Castingshow bestätigt.

In einem Instagram-Reel kündigte er an, am Samstag zum letzten Mal auf der "DSDS"-Bühne zu stehen. Er dankte RTL und Dieter Bohlen für eine "tolle Reise". Lombardi weiter: "‘DSDS’ war für mich Familie und nie ein Job. Ich habe das immer mit Herzblut gemacht und war loyal." Er sei stolz, ein Teil der Show gewesen zu sein.

Gleichzeitig räumt Lombardi aber auch ein, enttäuscht über den Umgang mit ihm zu sein. Zur Erinnerung: Dass der Sänger "DSDS" verlassen muss, erfuhr auch er über die "Bild"-Zeitung. "Das hätte ich mir anders gewünscht", sagte er - um dann wieder den Familien-Vergleich aufzunehmen. Denn auch wenn er sich enttäuscht zeigte, erklärte der Sänger, dass er dass seiner Familie niemals übel nehmen könne. "Alles ist in Ordnung", so Lombardi.

In seinem Video erklärte Lombardi dann auch noch einmal, dass es im Finale nicht um ihn oder Bushido gehen werde, sondern um die Finalisten, die lange auf den Tag hingearbeitet hätten. Die Top 4, die am Samstag auf der Bühne stehen werden, sind Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg, Philip Matas (25) aus Heidenheim, Christian Jährig (30) aus Reichertshofen und Tom Mc Conner (23) aus Duisburg. Dem Gewinner winken 100.000 Euro Siegprämie und ein Plattenvertrag mit Telamo, dem neuen Labelpartner von "Deutschland sucht den Superstar". Das zu BMG gehörende Musiklabel wird die Finalsongs der Staffel und ein Weihnachtsalbum mit dem Titel "Deutschland sucht den Superstar X-Mas" veröffentlichen.

Während RTL noch immer nicht bestätigt hat, wie die Jury im kommenden Jahr aussehen wird, ist nun aber immerhin klar, dass die Castingshow fortgesetzt wird. Im Vorfeld der Finalshow gibt es am Samstag in den MMC Studios Köln zwischen 13 und 19 Uhr ein offenes Casting.