am 12.11.2024 - 12:14 Uhr

"Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" wird bei Kabel Eins fortgesetzt. Noch vor dem Ende der aktuell laufenden ersten Staffel hat der Sender jetzt einen zweiten Durchlauf angekündigt, dieser soll bereits im Frühjahr 2025 zu sehen sein. Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht. Die Fortsetzung ist in jedem Fall eine gute Nachricht für die Fans von Ex-"Steel Buddy" Michael Manousakis - und natürlich auch die Produktionsfirma Spin TV.

Senderchef Felix von Mengden sagt: "Michael Manousakis und seine Morlocks haben unsere Erwartungen übertroffen. Sie passen wie erhofft perfekt zu Kabel Eins und gehen schon im Frühjahr in die zweite Staffel. Und dass sie vom Start weg nicht nur linear so erfolgreich sind, sondern als bester Kabel Eins-Neustart ever ebenso hervorragend auf Joyn einzahlen, macht uns natürlich gleich noch ein bisschen stolzer auf unsere Westerwald-Premiere."

Tatsächlich sind die bisher erzielten Quoten von "Morlock Motors" richtig gut. Zum Start Mitte Oktober sahen fast eine Million Menschen zu, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kratzte Manousakis damals sogar an der Zweistelligkeit. Zuletzt gingen die Marktanteile auf weniger als 6 Prozent zurück, aber auch damit kann man beim Sender noch zufrieden sein. Die vier bislang gezeigten Ausgaben stehen bei aktuell 7,4 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen sind es 6,4 Prozent. Am kommenden Donnerstag ist die vorerst letzte Folge zu sehen.

"Morlock Motors" ist damit der erfolgreichste Neustart von Kabel Eins am Donnerstagabend seit Jahren. Die Fortsetzung jetzt ist keine Überraschung. Und wer bis Jahresende nicht auf Michael Manousakis und seine Truppe verzichten will, ist bei DMAX gut aufgehoben: Die letzte Staffel der "Steel Buddies" ist dort noch bis Mitte Dezember zu sehen.