am 13.11.2024 - 12:01 Uhr

Eigentlich hat die Produktionsfirma Tower derzeit einen ganz guten Lauf, denn aktuell sorgt die zweite Staffel von "Die Verräter" bei RTL+ für Abrufrekorde - und eine weitere Staffel des Formats, das auf dem internationalen Markt zuletzt zu den gefragtesten zählte, wurde sogar bereits beauftragt und produziert. Für die erste "Verräter"-Staffel gab's zudem erst vor wenigen Wochen eine Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis.

Dennoch hat die Tower-Belegschaft am Vormittag schlechte Nachrichten vom Mutterkonzern All3Media erhalten: Wie ein Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigte, wird Tower Productions überraschend geschlossen. "Wir haben eingehende Überprüfungen unserer Geschäfte zur Optimierung der Abläufe vorgenommen und sind nach sorgfältiger Überlegung zu dem Schluss gekommen, Tower Productions zu schließen. Wir möchten dem Tower-Team danken und wünschen allen viel Erfolg für die Zukunft."

Von der Entscheidung sind nach DWDL.de-Informationen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, deren Verträge nun entweder auslaufen oder fristgerecht gekündigt werden. "Um unserer Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden, haben wir uns aber um sozialverträgliche Lösungen bemüht, die mitunter auch freiwillige Abfindungszahlungen vorsehen", erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Die Abwicklung soll bis Ende März 2025 abgeschlossen sein.

Tower Productions hat seinen Sitz in Berlin; die Geschäfte wurden von Kirstin Benthaus-Gebauer zusammen mit Vittorio Valente geführt, der wiederum nach dem Abgang von Taco Rijssemus zuletzt zu seiner Aufgabe bei Filmpool Entertainment auch die Geschäftsführung der Holding All3Media Deutschland übernahm (DWDL.de berichtete). Filmpool und south&browse, eine weitere All3Media-Tochter, könnten indes künftig die bisherigen Tower-Produktionen übernehmen.

Als Joint Venture mit BBC Studios gestartet

Tower war erst Ende 2020 zu 100 Prozent von All3Media übernommen worden. Zuvor hatten BBC Studios und All3Media ihr Deutschlandgeschäft mehr als zehn Jahre lang in dem Joint Venture gebündelt. Die Zusammenarbeit endete mit der Entscheidung von BBC Studios, in Deutschland eine neue Produktionsfirma unter eigener Flagge zu gründen - auf diese Weise zeichnet BBC Studios inzwischen auch für die Sat.1-Show "Das große Backen" und ihrer Spin-Offs verantwortlich, die lange die wichtigsten Produktionen im Tower-Portfolio waren.

Zuletzt hatte sich Tower jedoch bewusst neu aufgestellt und etwa mit "Roadtrip Amerika" bei Kabel Eins einen schönen Erfolg gelandet. Auch die für 2025 geplante Adaption des BBC-Hits "Race across the World", die das ZDF unter dem "Terra X"-Label ausstrahlen will, stammt von Tower. Doch nicht zuletzt vor dem Hintergrund des jüngsten Erfolgs mit den "Verrätern" kommt das Aus von Tower nun durchaus unerwartet - wenngleich es wohl als weiteres Anzeichen für die anhaltenden Herausforderungen zu werten ist, mit denen es der deutsche TV-Produktionsmarkt vor dem Hintergrund der zurückhaltenden Auftragslage zu tun hat.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die internen Verhältnisse bei All3Media seit Beginn des Jahres verändert haben. Damals übernahm die Investmentgruppe Redbird IMI, die ihr Kapital vor allem aus Abu Dhabi erhält und von dem ehemaligen CNN- und NBC-Boss Jeff Zucker sowie Ex-Goldman-Sachs-Banker Gerry Cardinale geleitet wird, den international tätigen Produktions- und Distributionskonzern für einen Kaufpreis von 1,45 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also etwa 1,35 Milliarden Euro.