Der Luxus-Autohändler und Influencer Hamid Mossadegh bekommt eine eigene Sendung bei DMAX. Unter dem Titel "Hamids Challenge - Supercars & Seitenstraßen" produziert i&u TV eine achtteilige Reihe, die DMAX voraussichtlich ab März zur Primetime am Montagabend zeigen wird. Der genaue Ausstrahlungstermin steht allerdings noch nicht fest.

In dem Format begibt sich Mossadegh auf einen 5.300 Kilometer langen Roadtrip von Hamburg nach Lissabon, wo er beim Caramulo Motorfestival das erste Autorennen seines Lebens fahren möchte. Der Plan sieht vor, dass er die Strecke bis nach Portugal in nur 14 Tagen ohne eigenes Auto zurücklegen möchte. Auf der Reise trifft er auf Sammler und Automobilenthusiasten, mit denen er ein Stück seiner Reise bestreiten will - idealerweise mit ihm selbst am Steuer.

"Ohne DMAX hätte ich ein solches Abenteuer nie gewagt", sagt Hamid Mossadegh. "Ich bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, so eine Challenge in Angriff zu nehmen. Es war eines meiner aufregendsten Erlebnisse und hat mich oft an meine Grenzen gebracht. Bei über 30 Grad war ich irgendwo in Europa, nichts war geplant und ich war immer mit der Unsicherheit konfrontiert, wie komme ich ans nächste Ziel? Ich war oft an dem Punkt zu sagen: Ich kann nicht mehr, ich breche jetzt ab und gebe auf. Aber ich hatte ein Ziel vor Augen."