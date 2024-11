Zum 12. Mal vergibt die Deutsche Akademie für Fernsehen demnächst ihre Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den unterschiedlichsten Gewerken, die an TV-Produktionen beteiligt sind. Während bislang die Verleihung stets gegen Ende des Jahres durchgeführt wurde, werden die "DAfFNE" genannten Trophäen für 2024 diesmal erst am 21. Februar 2025 vergeben.

Vergeben wird der Preis in 21 Kategorien - und in diesem Jahr werden die Nominierungen offenbar in Etappen bekannt gegeben, denn im ersten Schwung sind erst neun Kategorien enthalten. In diesen neun Kategorien dominiert mit insgesamt sechs Nominierungen die Serie, die auch schon beim Detuschen Fernsehpreis abgeräumt hatte: "Die Zweiflers".

David Hadda ist sowohl fürs beste Drehbuch (gemeinsam mit Juri Sternburg und Sarah Hadda) als auch als Produzent (gemeinsam mit Martin Danisch) nominiert. Daneben gab es auch Nominierungen in den Kategorien Beste Regie, bestes Casting, beste Musik und beste Redaktion/Producing/Dramaturgie.

Bereits doppelt auf den Nominierungszettel stehen auch "Boom Boom Bruno", "Liebes Kind" und "Nackt über Berlin". Über die Preisträgerinnen und Preisträger stimmt keine Jury ab, sondern die rund 800 Mitglieder der Akademie, kreative Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke.

Die Nominierungen im Detail

Bildgestaltung

Julia Jalnasow | Boom Boom Bruno | Warner TV Serie | Odeon Fiction GmbH |

Philipp Sichler | Die Mutigen 56 - Deutschlands längster Streik | ARD, NDR, RB, SWR | EIKON Nord TV- & Filmproduktion GmbH |

Anne Bolick & Katharina Bühler | Oh Hell, Staffel 2 | MagentaTV, Warner TV Comedy | good friends Filmproduktions GmbH |

Casting

Stefany Pohlmann | Boom Boom Bruno | Warner TV Serie | Odeon Fiction GmbH |

Liza Stutzky & Berti Caminneci | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Eva Roth | Kafka | ARD, ORF | Superfilm Filmproduktions GmbH |

Drehbuch

David Hadda & Juri Sternburg & Sarah Hadda | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Isabel Kleefeld (Headautorin) & Julian Pörksen & Romy Hausmann (Literarische Vorlage) | Liebes Kind | Netflix | Constantin Television GmbH |

Axel Ranisch & Sönke Andresen | Nackt über Berlin | SWR, arte | Studio.TV.Film GmbH, Sehr gute Filme GmbH |

Filmschnitt

Renata Salazar Ivancan & Christoph Cepok | Liebes Kind | Netflix | Constantin Television GmbH |

Monika Patajac | Star Kitchen mit Tim Raue | Amazon Prime Video | Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH |

Linda Bosch | Was wir fürchten | ZDFneo | Bavaria Fiction GmbH |

Musik

Petja Virikko & Marko Nyberg | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Anne Müller | Polizeiruf 110: Unsterblich | ARD, MDR | Filmpool Fiction GmbH |

Philipp Johann Thimm & Berend Intelman | Wer wir sind | MDR, ARD Degeto, NDR für die ARD | VIAFILM GmbH & Co. KG |

Produzent:in

Jochen Köstler & Jan Klophaus | Jan Ullrich - Der Gejagte | Amazon Prime Video | Constantin Dokumentation |

David Hadda & Martin Danisch | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Andreas Friedrich Bareiss & Dmytro Troitskyi | In Her Car | ZDFneo, FRANCE TÉLÉVISION, SRF Schweizer Radio und Fernsehen, STB in Zusammenarbeit mit The Dreaming Sheep Company, SVT, DR, NRK , RUV, YLE Weltvertrieb: Beta Film | Gaumont GmbH, Starlight Media |

Redaktion / Producing / Dramaturgie

Carolin Haasis & Christoph Pellander (Redaktion) & Berit Hille (Producing) | 37 Sekunden | ARD Degeto für die ARD | Odeon Fiction GmbH |

Søren Schumann & Rolf Bergmann & Barbara Schmitz (Redaktion) | Capital B - Wem gehört Berlin? | rbb, arte | Port au Prince Film & Kultur Produktion GmbH, Fruitmarket Kultur und Medien GmbH |

Carolin Haasis & Christoph Pellander & Jörg Himstedt (Redaktion) | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Regie

Anja Marquardt & Clara Zoë My-Linh von Armin | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Axel Ranisch | Nackt über Berlin | SWR, arte | Studio.TV.Film GmbH, Sehr gute Filme GmbH |

Katja Benrath & Mia Maariel Meyer | Push | ZDFneo | Bantry Bay Productions GmbH |

Tongestaltung